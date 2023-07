La joven compatriota Verónica Oviedo se lanza como cantante en Madrid

Hace 16 años, Verónica Raquel Oviedo Marecos, fue a vivir a España con su familia. “Nací en Areguá y viví ahí hasta los 9 años, que fue cuando nos mudamos a Madrid con mis padres y mi hermana mayor”, nos contó la joven artista al iniciar la entrevista con ABC Digital.

Verónica Oviedo, cuyo nombre artístico es Nica Marecos, acaba de lanzar el single Nelly Torbach con la agrupación Manojo. “Es el primer single que sacamos como banda junto con Eduardo ‘Checa’ Toronjo, que es el productor y, el primer single para mí como artista. Es todo un sueño poder dedicarme a ello después de haberlo deseado tanto tiempo”, aseguró la aregüeña al tiempo de destacar: “De momento solo estamos nosotros dos, quienes desarrollamos el proyecto. De cara al show del 15 de julio contamos con 4 músicos más, y esperamos que puedan estar con nosotros mucho más tiempo, formamos un grupo bastante bueno y son personas muy divertidas, se trabaja muy bien con ellos en equipo y la verdad que estamos encantados”.

Y ante la curiosidad de por qué el single lleva ese nombre, Verónica Oviedo nos contó: “Nelly viene de Manuela, que es el nombre de la madre de Checa, y Torbach viene de sus apellidos, Toronjo Bachiller. La canción la escribió él y está dedicada a su madre, aunque tiene por ahí alguna que otra historia más de su pasado”.

Cómo conoció a su compañero musical

¿Cómo conociste a Eduardo Toronjo?, preguntamos a Verónica Oviedo y ella nos respondió: “Es una historia curiosa de hecho, yo trabajaba en el bar de mis padres y él solía ir ahí para hacer entrevistas porque estaba buscando cantante para darle forma a su proyecto”

Luego, nuestra compatriota siguió relatando: “Yo suelo grabar covers en mi casa y siempre les mando a mis padres, pues un día de esos en los que yo estaba trabajando en el bar, mi papá le hizo escuchar uno de mis covers y él insistió en conocerme. Desde ese día me mandó todo lo que tenía, le dije que sí, que íbamos para delante y empezamos a trabajar juntos, y el resto es historia”.

“Manojo nació en la pandemia, cuando toda España estaba en cuarentena. Este proyecto lo empezó Checa, él es músico/compositor/productor, y como todo artista, plasmó varias de sus vivencias en las canciones, pero necesitaba dar voz a esos temas y ahí fue donde entré yo”, nos reveló Verónica Oviedo, quien también recordó: “Empecé a estudiar sus canciones y las hice mías, le di forma a lo que él ya tenía y estuvimos alrededor de un año practicando, cambiando notas, melodías, ajustando todo en general, hasta que decidimos ir al estudio y grabar algunos temas para lanzarlos”.

“Podemos decir que somos un manojo de estilos diferentes”

Al consultarle sobre el porqué del nombre del grupo, Verónica Oviedo señaló: “El nombre ‘Manojo’ se le ocurrió a él (Checa) y realmente es un nombre que nos caracteriza a la perfección, porque al no definirnos en un género concreto, podemos decir que somos un manojo de estilos diferentes, de culturas y vivencias distintas, y que al final quedan resumidas en canciones que no son sólo una única cosa, sino un manojo de varias”.

Y sobre el tipo de música que hacen, Verónica Oviedo expresó: “Es una mezcla de sonidos, a algunos les puede sonar más flamenco, otros dirían que es folk español, o pop. No podemos definirnos como un único género puesto que hay elementos de todo tipo, desde sonidos que te pueden llevar más a Asia, algunas canciones, como la de Nelly Torbach, que te lleva más hacia un son montuno cubano, hay también ritmos de bulerías y un sinfín de géneros más”.

Se viene el primer concierto de Manojo

Este 15 de julio, en Madrid, Manojo dará un concierto. “Será nuestro primer show para presentarnos ante el público como una banda de música y presentar nuestro EP ‘Nelly Torbach’, que estará disponible muy pronto. Todavía tenemos muchas canciones más que irán saliendo poco a poco, pero que podrán escuchar en vivo el 15 de julio, en la Sala Tempo de Madrid”, afirmó Verónica Oviedo.

¿Qué se viene a partir de ahora en tu vida musical?, fue nuestro siguiente requerimiento a la joven compatriota y ella sin rodeos contestó: “Espero que vengan muchos shows, me encantaría poder cantar y llevar nuestra música a más gente y, por supuesto, seguir grabando más canciones que tenemos por ahí guardaditas. Llevamos algo más de un año con este proyecto y de momento solo sacamos un EP que tendrá 4 canciones. Así que, si la suerte nos acompaña este año y todo nos va bien, seguiremos adelante con nuestro proyecto”.

Verónica Oviedo, una joven que ama Paraguay

Verónica Oviedo fue de niña a vivir a España, pero ama nuestro país y le encantaría venir con su grupo Manojo a cantar a tierra guaraní.

¿Qué te dicen cuando contás que sos paraguaya? “Tienen mucha curiosidad, porque tengo un acento raro, ni muy español ni muy paraguayo. Llevo tantos años acá y conozco a gente tan diversa de otros países y otras culturas, que se me va pegando todo lo que escucho. Entonces se sorprenden porque acá en España somos muchos paraguayos, pero nos reconocen muy poco, o no nos tienen bien ubicados en el mapa, o no reconocen nuestro acento… Así que, espero que puedan aprender un poquito más sobre nuestro país, nuestra cultura y sobre nuestra gente que es maravillosa”, señaló Verónica Oviedo, quien luego de partir a la Madre Patria en el 2007, pudo regresar a nuestro país en el 2019 por un breve tiempo.

“Me sentí rara porque llevaba años sin volver y me resultaba todo un poco extraño. Pero al final, como les pasa a todos los que van a Paraguay, ya no quería volver a Madrid. Me hubiese encantado quedarme más tiempo para hacer turismo, sobre todo, porque francamente conozco muy poco de nuestra tierra, y Paraguay es un país hermoso que merece muchísimo la pena conocer”, dijo la aregüeña sobre nuestro país.

Nuestra última pregunta fue si le gustaría venir con Manojo a Paraguay. Verónica Oviedo respondió emocionada: “Por supuestísimo que sí. Nada me haría más ilusión que cantar en mi país, poder hacer música con los artistas de allá que son todos maravillosos, eso me haría sentir muy orgullosa de nuestra cultura. Mi compañero está con muchísimas ganas de ir también, él es sevillano, pero se enamoró de nuestras raíces y se siente súper paraguayo, aunque no sé si llevarle porque seguro que cuando pise tierra guaraní, ya no va a querer volver a España”.