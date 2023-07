Maia Pecci, una paraguaya que triunfa en el ámbito artístico en EE.UU.

Maia Pecci reside hace 4 años en Nueva York. Antes, vivió 7 años en Los Ángeles y 4 en Dubái. Estudió actuación en la escuela de Stella Adler en Los Ángeles. “También estudié la técnica de Lucid Body de Fay Simpson, improvisación, entre otras modalidades”, comenzó contando nuestra compatriota a ABC Digital.

Maia Pecci es escritora, productora, actriz, por eso quisimos saber cómo combina esos roles. “A través de la actuación encontré mi pasión por la escritura y contar historias que para mí son relevantes. Ambas profesiones comparten una curiosidad inmensa sobre el comportamiento humano. Cada historia que cuento requiere de un proceso creativo único. Me encanta gestar una historia y escribirla. Esta parte del proceso suele ser más íntimo. Luego, a la hora de producirla, es mucho más colaborativo. Tanto el cine como el teatro requiere del talento de varios artistas”, explicó Maia Pecci, quien también destacó: “Cada proceso artístico que incluye escribir, actuar y producir tiene dos aspectos que se interponen y que estoy aprendiendo a navegar. Uno es más Yin, femenino, contemplativo, íntimo y el otro es más Yang, masculino, de ejecutar, hacer y exponerse. A medida que más lo voy haciendo, más cómoda me siento, pero es un aprendizaje constante”.

Maia llegó a HBO con “Pecado Original”

El filme “Pecado Original”, primer largometraje de Maia Pecci llegó a HBO y otras plataformas de streaming. Preguntamos a la actriz y productora qué significa ese logro en su carrera y ella respondió emocionada: “Es una satisfacción enorme. Hay tantas personas que dieron su talento y trabajo para hacer ‘Pecado original’. Para mí es un honor y una tremenda alegría poder compartirlo con una audiencia a través de una plataforma digital como HBO”.

“De niña solo quería ver HBO porque era contenido para adultos. Hoy, esa niña se siente feliz de ser parte de eso. Aparte, HBO adquirió ‘Pecado original’ unos días antes que mi papá muera, él siempre fue fan de HBO y que él sepa ese logro mío tiene un lugar muy especial en mi corazón”, reveló Maia Pecci a ABC Digital.

Corto, teatro, tevé, largometraje…

“Pecado original” es su primer largometraje, pero Maia Pecci tiene varios trabajos en cine y teatro.

“Desde entonces dirigí mi primer corto ‘The Grey in Between’, que se estrenó en el New York Shorts Festival en 2022 y está ahora disponible en la plataforma digital Vimeo, a través de nuestra productora Always Wild Content. Este año hice un taller de mi primera obra teatral ‘Brace for Impact!’ en un teatro en Nueva York. En español la obra se traduce ‘¡Prepárense para el impacto!, es un unipersonal sobre una azafata que lucha por mantener la cordura en un vuelo mientras su papá está siendo cremado. Es una comedia negra, sin remordimientos, tenaz y no convencional que habla sobre el duelo, prepararse para el impacto y que también es una celebración a la vida. El año que viene se estrena Off-Broadway en Nueva York”, relató Maia Pecci sobre sus trabajos.

La talentosa paraguaya también está con un nuevo proyecto llamado “The Rise of Elisa Lynch”. “Que en español se titula ‘La reina no coronada’. Empezó como una serie de televisión. Ahora la estoy adaptando para un largometraje. Es una sátira sobre la llegada de Elisa Lynch al Paraguay con la ilusa idea de inmediatamente casarse con Francisco Solano López y coronarse reina del Paraguay. Apenas pone pie en tierra guaraní se da cuenta de que la realidad es muy distinta y que para ser líder va a tener que abrirse nuevos caminos”, relató Maia Pecci.

Maia y su marido tienen una productora y apoyan a mujeres que hacen cine en nuestro país

Maia Pecci está casada con Austin Iredale, también actor y director. ¿Cómo se conocieron?, consultamos a nuestra entrevistada y ella contestó entre risas: “Ambos estudiamos en la academia de Stella Adler en Los Ángeles, pero para saber los detalles más íntimos tenemos que hacer otra entrevista con unas cervecitas bien frías en un bar”.

La pareja de artistas tiene una productora con la que lleva adelante una campaña para apoyar a mujeres que hacen cine en nuestro país. ¿Podés hablarnos al respecto?, pedimos a Maia Pecci, quien nos contó: “El año pasado abrimos nuestra productora: Always Wild Content con el fin de producir contenido audaz y rebelde ya sea de cine o teatro. Parte de nuestra misión es impulsar a otros artistas”.

“Así, lanzamos la campaña: ‘Las historias nos unen’ (Stories Unite Us). Vendemos online y en Nueva York bolsas de algodón reciclado diseñados por la artista paraguaya Rafaella Pecci y 30% de las ganancias van a Women in Film Paraguay, una organización que ofrece cursos gratuitos a mujeres que quieren una carrera en la industria cinematográfica”, explicó Maia Pecci.

Y ante la pregunta infaltable, ¿qué te dicen cuando contás que sos paraguaya?, Maia Pecci respondió: “Que soy la primera paraguaya que conocen”. Mientras que sobre lo que más extraña de nuestro país, la actriz y productora aseguró: “Mi familia, la naturaleza, nuestras costumbres y el ritmo de vida más tranquilo”.

“En Paraguay hay muchísimo talento”

Por último, Maia Peci dejó un claro mensaje a todos: “El arte es la identidad de una nación. Hay que apoyar y generar interés por el arte y los artistas. Es una responsabilidad cívica. Vayan a ver arte, cine nacional, teatro, música, porque en Paraguay hay muchísimo talento”.

“El arte no solo entretiene, también sana, nos eleva, nos enseña compasión, las múltiples dimensiones del ser humano y más. El artista es lo más valioso que tiene un país y hay que aprender a honrarlos. Basta de decir que los artistas se mueren de hambre, basta de no querer pagar a los artistas por su talento y tiempo. Los artistas nos enseñan a ver la vida con humildad, con grandeza y con mucho amor”, finalizó Maia Pecci.