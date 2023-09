Jessica Sly y su mala experiencia tras una cirugía estética: “Duele verme al espejo”

Jessica Sly se tomó su tiempo para compartir con sus seguidores de Instagram todo lo que tuvo que vivir y sigue viviendo tras someterse a una cirugía estética hace ya unos años. Además, dejó un mensaje a las chicas que desean pasar por el quirófano para tratar de lucir perfectas físicamente.

“Me tardé en este post. No me animaba a contar, pero es importante hablar y no callar, pudiendo salvar vidas. Años atrás un profesional marcó mi vida, mi imagen, todo”, comenzó relatando Jessica Sly desde Miami, Florida, donde reside hace unos años con sus hijos y su esposo.

“A veces no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Esta frase la uso directamente a mi ombligo, que, si bien estaba con una diástasis importante y un sobrante de piel, prefería mil veces mi piel flácida y colgada a la carnicería que tengo. Como a mí, a muchas nos destruyó la vida una dermo espantosa. Parezco un chorizo mal remendado”, continuó expresando Jessica Sly.

“Les resumo todo lo que pasé. Primera vez, mi herida. Les confieso que del dolor terrible que tenía fueron las semanas más largas, sin poder moverme, enderezarme. Hasta hoy siento molestias. Preguntaba al doctor y me decía que mi ombligo se iba a achicar, que me lo hizo un poco más grande porque era muy pequeño el mío”, explicó Jessica Sly para luego seguir escribiendo: “Amaba mi ombligo pequeño. Hoy tengo un cráter en el costado, porque ni siquiera está derecho el ombligo falso y gigante que me hizo. Pasaron los días, los meses, jamás mejoró. El tema del queloide también tuve otros cirujanos excelentes que me habían operado y ni una marca tenía en el cuerpo”.

El mensaje de Jessica Sly para las mujeres

“Chicas, cuando busquen un cambio estético que sea porque ustedes así lo quieran, no porque las obliguen por el estereotipo de belleza tan alta que hoy las redes nos muestran”, destacó Jessica Sly dirigiéndose a las mujeres.

“Todas somos hermosas ante los ojos de la persona correcta, y yo lo sé porque mi esposo me lo dice. Y si deciden operarse cerciórense del profesional, que sea ético, bueno y, sobre todo, que le importe tu vida y no solo el dinero”, fue el mensaje que Jessica Sly dejó a todas.

“Aún con todo esto que les cuento, este cirujano me escribió a decirme que iba arreglar la cagada que me hizo. Si a la primera me jugo…”, contó Jessica Sly en otro momento.

“Sigo buscando quien se anime a reconstruirme”

“Les confieso, duele verme al espejo y ver tanta cicatriz, no todas las cicatrices son feas. Es horrible, hoy busco la manera de corregir. Consulté con varios cirujanos aquí en Miami y lo único que escuchaba era ‘I’m sorry for what they did to you, but I can’t fix you (Siento mucho lo que te hicieron, pero no te puedo arreglar). Y así, sigo buscando quien se anime a reconstruirme algo que no pedí y que por lo menos pueda mejorar la apariencia que tengo”, aseguró la exmodelo Jessica Sly.

“Las veces que me miro al espejo es feo, lo sé, pero gracias a Dios estoy viva, tengo salud y mucho que agradecer”, se puede leer al final del posteo de Jessica Sly.