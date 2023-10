Simón Villalba, el paraguayo que diseñó el Mejor Traje Alegórico del Miss Teen USA 2023

El diseñador paraguayo Simón Villalba, oriundo de General Artigas, hace cuatro años reside en Estados Unidos y días atrás, el vestuario que preparó para la Miss Teen New Jersey, quien se coronó como Miss Teen USA, fue elegido como el Mejor Traje Alegórico del certamen.

ABC Digital se comunicó con Simón Villalba para conocer cómo se siente ante este gran logro en su carrera de diseñador, pues su trabajo fue considerado el Mejor Traje Alegórico en un concurso tan importante como Miss Teen USA.

“¡La verdad me siento muy feliz y orgulloso! Para mí, es un honor y un logro como diseñador de trajes alegóricos que una plataforma tan importante como el Miss Teen USA reconozca mi trabajo como el mejor para esta edición, de verdad, un sueño hecho realidad”, aseguró Simón Villalba, quien también hizo un agradecimiento especial a su manager Fanny por apoyarlo siempre.

Al consultarle en qué consistió el traje de la flamante Miss Teen USA 2023, Uma Sofía, nuestro compatriota explicó: “El traje de Uma Sofia fue inspirado en el insecto del Estado de New Jersey que es la abeja. Lo que hizo ese traje especial no solo fue lo que representa el insecto en New Jersey, sino también la esencia y personalidad de Uma Sofía. Siempre que trabajo con una candidata me enfoco mucho en su personalidad para poder cultivar su esencia al 100%”.

Simón Villalba trabajó cuatro semanas para crear el traje

Quisimos saber cuánto tiempo trabajó Simón Villalba para la creación del Mejor Traje Alegórico de Miss Teen USA 2023 y él nos contó: “El tiempo de elaboración del traje que portó Sofía tardó cuatro semanas. Fueron muchas horas extensas y de mucho trabajo, ya que también estaba trabajando en otros tres trajes alegóricos para otras candidatas de Miss USA”.

¿Qué se viene ahora? ¿Qué trajes estás preparando en tu atelier?, fueron nuestros siguientes requerimientos y Simón Villalba expresó: “No puedo decir mucho de lo que viene próximamente, pero sí le puedo dar la primicia de que estaré trabajando con dos candidatas rumbo al Miss Universo 2023, que se llevará acabo el 18 de noviembre en El Salvador”.

Y antes despedirse de ABC Digital, Simón Villalba dejó una reflexión para nuestros lectores más jóvenes: “Con esta victoria solo quiero tratar de ser un punto de inspiración para esos jóvenes que quieren lograr el éxito. Decirles que el éxito no llega de la noche a la mañana, pero si trabajás fuerte y tenés disciplina y tenacidad, definitivamente los resultados tarde o temprano se van a ver”.