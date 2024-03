Momentos “virales” en los Premios Óscar 2024

La premiación de los Premios Óscar 2024 nos regaló varios momentos entretenidos que se volvieron “virales” en las plataformas digitales. Desde la intervención de Jimmy Kimmel en favor de “Barbie” hasta la presencia de “Messi”, el perro de la película “Anatomía de una Caída”, te explicamos en este artículo por qué estos momentos se destacaron en la ceremonia de los Premios de la Academia.

Messi, el perrito de “Anatomía de una Caída”, la sensación de la noche

Una gran ovación y, sin dudas, todo el cariño de los asistentes a la ceremonia de los Óscar fue para “Messi”, el perro del filme “Anatomía de una Caída”. En principio hubo dudas de su presencia en la gala ya que varios productores protestaron por ello pero finalmente el can asistió con su mejor look a la ceremonia.

Jimmy Kimmel en defensa de “Barbie” y Greta Gerwig

Al principio de su monólogo de apertura, el anfitrión de la noche, Jimmy Kimmel, resaltó el gran trabajo del elenco y la dirección de la película “Barbie”. Esto fue celebrado por los asistentes pero Kimmel reclamó. “Greta Gerwig hizo de una muñeca de plástico que ya no interesaba a nadie un icono, y para muchos era la nominada perfecta. No, no aplaudáis, que muchos de vosotros sois los que habéis hecho que no lo esté”. Esto en referencia a que la directora no fue nominada en la categoría “mejor director”.

El “desnudo” de John Cena

El actor John Cena presentó el premio a “Mejor Vestuario” completamente desnudo pero tapando sus partes íntimas con un cartel. Fue uno de los momentos más jocosos de la gala. La presentación de Cena fue en alusión a la demanda que el sindicato de diseñadores de vestuario hizo por un pago justo a su trabajo. Su lema es ‘You’re naked without us’ (Están desnudos sin nosotros).

¡Barbenheimer para el mundo!

Ryan Gosling y Emily Blunt protagonizaron un divertido momento en referencia a la famosa “guerra” en taquilla de Barbie y Oppenheimer que originó el fenómeno “Barbenheimer”. El ida y vuelta estuvo lleno de chistes y agradecimientos a sus dobles de riesgo.

El divertido agradecimiento de Robert Downey Jr.

El actor Robert Downey Jr. dio un divertido discurso de agradecimiento al alzarse con la estatuilla a mejor actor de reparto. “Me gustaría agradecer a mi terrible infancia, a la Academia, a mi veterinaria, digo, esposa, Susan Downey. Ella me encontró, me rescató y me devolvió a la vida. Yo necesitaba este trabajo en esta película más de lo que la película me necesitaba a mí. Le quiero agradecer a mi estilista por si nadie más lo hace y a mi abogado, que se pasó años sacándome de problemas; gracias, este Oscar es para ustedes”, dijo.

Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger, la reunión de los “Gemelos”

Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger subieron al escenario para presentar el premio a “mejores efectos visuales”. Su hilarante intercambio de comentarios incluyó alusiones a que ambos interpretaron a personajes que quisieron matar a Batman. Incluyeron en el chiste a Michael Keaton, también presente en la gala, y quien en su momento interpretó a Batman.

Ryan Gosling interpretó “I’m just Kent” de la película Barbie

En una presentación fabulosa, con 65 bailarines y el célebre Slash, Ryan Gosling interpretó la canción “I’m just Ken” del filme Barbie.