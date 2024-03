La reina Camila ya tiene su propia Barbie

Camila se transforma en Barbie y tanto la reina consorte de Inglaterra como la mítica muñeca de Mattel llevan looks idénticos. ¡Fijate!

“Me sacaron 50 años… Todos deberían tener una Barbie”, expresó la reina Camila al recibir el obsequio en reconocimiento a su trabajo al frente de Women of the World.

La reina consorte de Inglaterra recibió su propia Barbie con mucho asombro y felicidad. “Una fuerza para el cambio. Barbie honra a Su Majestad la Reina con una muñeca única en su especie en reconocimiento a su liderazgo de Women of the World, ya que tienen como objetivo cambiar la forma en que la sociedad ve a las niñas y ofrece oportunidades para su futuro”, se puede leer en la cuenta oficial de Instagram de Barbie.

“Durante más de cinco años, el proyecto Barbie Dream Gap ha estado en una misión global para cerrar la brecha de género desafiando los estereotipos y ayudando a deshacer los sesgos que impiden a las niñas alcanzar su máximo potencial, y estamos encantados de habernos unido a la Reina en este propósito compartido a través del WOW Girls Bus Tour Festival, trabajando con WOW para afectar a las niñas en edad escolar primaria en todo el Reino”, destaca la publicación de Barbie en las redes.