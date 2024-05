Conocé más a Luiz Carlos, el vocalista de Raça Negra

Luiz Carlos es el vocalista de Raça Negra y en esta nota el cantante de samba romántica, que interpreta icónicos temas como “Eu menti” “Sozinho”, “Volta”, “Maravilha”, “Que pena”, nos muestra su lado más íntimo.

¿Desde niño te gustó cantar? Fue nuestra primera consulta a Luiz Carlos, quien sin rodeos confesó: “No. Al comienzo de mi carrera no me gustaba mucho cantar porque pensaba que no cantaba. Fue algo que me impulsaron a hacer, me forzaron. Al comienzo no me gustaba mucho cantar, pero después pasó el tiempo y fui asumiendo la función de cantante”.

Y sobre el nombre de la agrupación musical de la cual es líder reveló: “Quien creó del nombre de Raça Negra fui yo mismo. Fui yo quien creó el nombre y funcionó. Lo que me llevó a crear Raça Negra fue la musicalidad de la Raça Negra misma. Solo puedo agradecer a Dios y estar feliz con eso”.

En otro momento de la conversación con ABC Digital, Luiz Carlos nos contó que está casado y tiene un hijo, “y estoy muy feliz con eso. Es muy bueno tener una familia por detrás para apoyarte”.

Luiz Carlos y los 40 años de Raça Negra

Ante la pregunta cómo se siente al celebrar 40 años junto a Raça Negra, Luiz Carlos destacó: “Por completar 40 años de carrera me siento muy feliz, porque hoy es muy difícil tener a alguien que complete 20 años de carrera. No hay, porque Internet consume mucho al artista. Se pone Internet y va y la persona se enoja, pone otra playlist, pone otros artistas para escuchar”.

“Nosotros empezamos lentamente, paso por paso, y consolidamos la carrera de 40 años, que Dios lo quiera, va a ser mucho más. Pero trabajando lentamente, empezando en la radio, después la televisión, después un devedé, empezamos de este modo y hoy no existe más esto. Hoy se hace una música y se lanza en las plataformas digitales y se va, pero eso no dura. Creo que es muy difícil ahora, de aquí para adelante, formarse un artista con un gran nombre, con mucho tiempo de carrera, por Internet, creo que es difícil”, aseguró Luiz Carlos, quien lleva 58 álbumes grabados con Raça Negra, pues en los años 90 lanzaban dos discos al año.

“Cuando llegamos a Paraguay, nos sentimos como en casa”

Luiz Carlos y Raça Negra tienen una legión de incondicionales seguidores en tierra guaraní. Por eso quisimos saber cuántas veces ya visitó Paraguay y si como tiene una gran cantidad de fans en nuestro país, también cosecha amigos.

Esto fue lo que nos respondió Luiz Carlos: “¿Cuántas veces he ido a Paraguay? No sé ni contar, porque ya hice todo. Hice varios shows en Asunción y Ciudad del Este. Cuando llegamos a Paraguay, nos sentimos como en casa porque la gente nos recibe muy bien. Tengo buenos amigos como Jorge Escobar y Rubén Rodríguez. Creo que cuando llegás a un país tenés que procurar agradar a las personas que estás conociendo por primera vez, no solo al público, sino a las personas que te hacen amigos durante la vida, y yo tengo muchos amigos ahí”.

Y seguro que en estos días esos grandes amigos agasajarán a Luiz Carlos con un buen asado, pues al consultarle qué plato no puede faltar en su mesa cuando llegás a nuestro país, el artista brasileño dijo: “Me gusta de todo. El pueblo latino es muy carnívoro, porque uno va a Uruguay, Argentina, Paraguay, hay carne y me gusta mucho”.

Antes de despedirse de ABC Digital, Luiz Carlos se mostró muy agradecido con sus seguidores paraguayos. “Gracias por el cariño, por todo lo que el pueblo paraguayo nos da, por el cariño que tiene con Raça Negra. Espero hacer un gran espectáculo este 14 de mayo. Que podamos llevar la felicidad a las personas, que es lo que siempre queremos hacer. Gracias por la fuerza, y un beso a todo el mundo. Y en poco tiempo estaremos haciendo un gran espectáculo para ustedes”, finalizó el líder de Raça Negra, agrupación que mañana brindará un concierto en el Yacht y Golf Club Paraguayo.