Naomi Méndez, Miss Universo Paraguay: “Soy 50% argentina y 50% paraguaya”

La argentina nacionalizada paraguaya Naomi Méndez fue designada Miss Universo Paraguay 2024 por la organización Reinas del Paraguay y recibió su corona el pasado miércoles 29 en el Hotel Sheraton. Ayer a la tarde, la nueva soberana visitó los estudios de ABC TV y conversó con Denise Hutter y Rubén Darío Orué, conductores de Ensiestados.

Al pedirle que cuente sus datos, Naomi Méndez expresó sin rodeos: “Básicamente, soy 50 % argentina y 50% paraguaya. Toda la familia de mi mamá, que es mamá soltera, me crio y es de Paraguay. Le conocí a mi papá a los 15 años. Básicamente, mi cultura es más paraguaya que argentina”.

La flamante Miss Universo Paraguay 2024 relató que hace más de 7 años fue a Emiratos Árabes por una oportunidad laboral y recordó que en Asunción desarrolló su carrera como modelo de la mano de Paola Hermann, a quien considera una mamá adoptiva.

Naomi Méndez relató que siempre viene de visita desde Emiratos Árabes, donde reside, y en sus días por Sudamérica pasa más tiempo en nuestro país que en Argentina.

Naomi Méndez: “Me siento súper honrada”

Sobre su designación como Miss Universo Paraguay 2024 destacó: “La verdad que me siento súper honrada que me hayan dado la oportunidad, que me hayan considerado, como la representante del país”.

Y cuando Denise Hutter y Rubén Darío Orué le consultaron sobre el tema que ya fue reina de belleza, pero representando a Argentina, Naomi Méndez expresó: “En el 2016 fui al certamen Miss Eco Universe, que se realizó en Egipto”.