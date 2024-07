David Beckham fue a Wimbledon muy bien acompañado de su madre de 75 años

El exfutbolista inglés David Beckham estuvo presente en el palco vip de Wimbledon 2024. Pero no fue solito, lo acompañó una bella dama, que no era su esposa Victoria. El dueño del Inter de Miami llegó al All England con su madre Sandra West, de 75 años.