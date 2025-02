Avión vinculado a Mötley Crüe involucrado en la tragedia

Las autoridades locales confirmaron la muerte de una persona en el lugar y señalaron que otra permaneció atrapada dentro del avión por un tiempo prolongado. Tres pasajeros más fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica, aunque no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con la Federal Aviation Administration (FAA), el accidente ocurrió poco antes de las 15:00 horas locales, cuando un Learjet 35A se salió de la pista tras aterrizar. El avión está registrado a nombre de Chromed in Hollywood, una empresa con sede en Franklin. Documentos del Secretario de Estado de Wyoming y reportes de Forbes indican que la compañía pertenece a Vince Neil.

El sitio de rastreo aéreo ADS-B Exchange reportó que el vuelo se originó en Austin, Texas, el mismo día del accidente. Sin embargo, FlightAware señaló que el plan de vuelo de la aeronave no está disponible públicamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Declaraciones de las autoridades

Lisa Borowsky, alcaldesa de Scottsdale, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias:

“En nombre de la ciudad de Scottsdale, extendemos nuestras más profundas condolencias a los afectados por esta tragedia. Agradecemos la rápida respuesta de los equipos de emergencia”, declaró en un comunicado recogido por The Guardian.

El capitán de bomberos de Scottsdale, Dave Folio, confirmó en rueda de prensa que el servicio de emergencia recibió la alerta a las 14:39 horas y que las unidades llegaron a la pista 21 a las 14:45. Los equipos de rescate calificaron la escena como “activa”, ya que tuvieron que trabajar para recuperar los restos de una persona que falleció en el lugar.

Lea más: Victoria y David Beckham, invitados a una cena de gala ofrecida por Carlos y Camila de Inglaterra

¿Estaba Vince Neil en el avión?

Inicialmente, no se confirmó si el líder de Mötley Crüe se encontraba a bordo de la aeronave. No obstante, según el portal TMZ, su mánager Allen Kovac aclaró que Neil no estaba en el avión. Sin embargo, su novia, Rain Hannah, y una amiga identificada como Ashley, sí viajaban en el vuelo y resultaron heridas.

Según el reporte de Rolling Stone, Hannah sufrió fracturas en cinco costillas y ambas pasajeras se encuentran recibiendo atención médica.

Comunicado de Jet Pros y avances en la investigación

Jet Pros, la empresa encargada de la gestión de la aeronave, emitió un comunicado a NBC News asegurando que su equipo está colaborando con las autoridades para esclarecer las circunstancias del accidente.

“Podemos confirmar que no había pasajeros a bordo de nuestra aeronave durante el incidente. Aunque el Gulfstream sufrió daños, no se reportaron más lesiones relacionadas con nuestra operación”, indicaron en la misiva.

El accidente sigue bajo investigación por parte de la FAA y la National Transportation Safety Board (NTSB), que evaluarán las condiciones del vuelo y las causas del siniestro.

Mientras tanto, el caso ha generado repercusión en la industria de la aviación privada y el mundo del espectáculo, reavivando debates sobre la seguridad en vuelos de corta distancia operados por empresas privadas.