Carmen Aub, actriz de “El Señor de los Cielos”, está en la dulce espera

La actriz Carmen Aub, famosa por su papel de Rutila Casillas en “El Señor de los Cielos”, hizo un tierno anunció en su cuenta de Instagram. La artista de 35 años reveló que está en la dulce espera de su primer hijo.

Hace solo unas semanas, Carmen Aub compartió con sus seguidores que se comprometió con su novio Iván Sikic. Y ahora, contó en la red social de la camarita que está embarazada. Lo hizo junto a unas bellas imágenes de su incipiente pancita.

Carmen Aub, futura mamá enamorada

“Contigo todo… por siempre Iván Sikic. No pudo ser más perfecta la propuesta… ¡recién despertada con un chiste que llevó a lo que tenías planeado y no me esperaba en lo absoluto!”, contó Carmen Aub sobre el pedido de matrimonio al que respondió: “Sin ninguna duda te digo SIIIII”.

“Gracias por escogerme y permitir que nos escojamos cada día. ¡Te amo!”, destacó Carmen Aub, quien hace solo horas sorprendió a sus fans de todo el mundo con la noticia que será mamá en breve.