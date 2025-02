Denise Hutter celebró el segundo añito de Gastón, “el que siempre tiene pilas”

Gastón Franco Hutter llegó al mundo el 18 de febrero de 2023 con 3.700 gramos y 54 centímetros. De su nacimiento ya pasaron dos años y su orgullosa mamá Denise Hutter se mostró emocionada al celebrar su vida.

“¡2 años del que siempre tiene pilas, siempre tiene hambre y siempre, siempre, nos roba sonrisas con sus travesuras!”, comenzó escribiendo Denise Hutter para luego destacar: “Hay que tener personalidad para hacerse notar entre los hermanos mayores que se manda, y Gastón la tiene de sobra. ¡Quilombero y farrista como pocos, te amo!”.

En otro posteo, la conductora de Ensiestados de ABC TV y Mañanas de Pura Madre de ABC FM, compartió postales de la fiestita de su segundo hijo captadas por la fotógrafa Romi Ocampos.

“¡Un bebé farrista como Gastón no podía no tener fiestita de cumple! Yo la empecé en tacos y terminé en championcitos, y Gastón arrancó impecable con su pantalón BLANCO (solo a mí se me ocurreeee) y acabó en short y pynandi. ¡Pero eso porque nos divertimos!”, expresó Denise Hutter al tiempo de mostrarse muy agradecida con la vida: “¡Gracias Aldo, mi amor, por la familia que formamos! ¡Los amo! Y gracias Romi Ocampos por inmortalizar el segundo añito del terremoto de la casa”.