Revelan posible causa de muerte de Michelle Trachtenberg

La muerte de Michelle Trachtenberg, a pesar de no haber sido oficialmente clasificada, se considera por causas naturales. La madre de Michelle, Lana Trachtenberg, la encontró inconsciente en su apartamento de Nueva York, a las 8 a.m. del miércoles. No se están llevando a cabo investigaciones sobre su muerte, ya que no se considera sospechosa.

Detalles sobre los rumores de salud

En el año anterior a su muerte, la actriz desató preocupaciones sobre su salud tras publicar una selfie en Instagram. En dicha imagen, Michelle respondió a críticas sobre su apariencia diciendo: “¿Por qué habría de parecer enferma? Tengo 38 años, no 14.” También aclaró que nunca se había sometido a cirugías plásticas y expresó estar feliz y saludable.

Trayectoria profesional

Trachtenberg alcanzó la fama principalmente por su papel como Georgina Sparks en “Gossip Girl” y como Dawn Summers en “Buffy the Vampire Slayer”. Además de sus roles en estas populares series, fue reconocida por su participación en “Ice Princess”, “Harriet the Spy” y “17 Again”.

Mensaje de su representante

El representante de Michelle confirmó su muerte a Us Weekly y solicitó privacidad para la familia en este momento de duelo. Expresó que aún no se ofrecen más detalles sobre el suceso.

Una de sus últimas apariciones en redes fue una foto retro en la que hacía homenaje a un look de alfombra roja inspirada en “Tinker Bell”. En su última publicación, una semana antes de fallecer, Michelle compartió una imagen con el título “Eye of the Tiger”.

Recuerdo de una actriz talentosa

A lo largo de su carrera, Michelle Trachtenberg dejó una huella en el mundo del entretenimiento, siendo recordada por sus habilidades actorales y su característico carisma en pantalla. Su talento seguirá siendo apreciado por sus seguidores y la industria.