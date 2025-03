Video: Bruno Masi cuenta que casi falleció tras aplicación de insulina

Este viernes, Bruno Masi dio a conocer un episodio que atravesó y lo llevó a estar internado en terapia intensiva. Conforme relató en un video, su cuadro llegó a ser tan grave que casi provoca su fallecimiento.

El conductor detalló que hace más de 35 años es diabético y el motivo de su internación fue porque la insulina que se aplicaba “estaba mal”.

“Así como yo, ¿cuánta gente es insulinodependiente? Y es de un laboratorio, el mejor del mundo, supuestamente; si la gente que representa acá esa marca no estaba al tanto de que estaban medio matando a la gente porque yo casi me fui y les digo honestamente“, indicó.

Seguidamente, asegura que él puede pagar por las cajas de insulina que necesita, sin embargo, cuestiona sobre cómo se encontrarían las otras personas que dependen de insulina pero no tienen los recursos necesarios para su acceso. “Así está el país”, agregó.

Masi insta a un mayor control

Como parte de su experiencia, Masi instó a todo el Ministerio de Salud Pública que pueda realizar un mayor control sobre la disponibilidad de insulina, tanto a nivel público como privado.

“Yo casi me iba, casi me fui y les digo sin exageración porque tuve más de 600 de azúcar por esos dos días que imaginé me estaba aplicando la insulina. ¿Y esa gente que no tiene para pagar, que cobra un sueldo mínimo y es insulinodependiente? Nadie les hace caso o no son atendidas esas personas debidamente. Es una llamada de atención también a las autoridades médicas sobre el control de los insumos, de los medicamentos, de las insulinas", mencionó.

Asimismo, expresó que pese a una serie de cuestionamientos, “se la sigue sosteniendo ahí a la señora Barán (la ministra de Salud) como el símbolo de la perfección y no es así“.

“Ella tendría que velar y más si ella es fanática de que hay que aplicar insulina, porque ella propagó todo esto por Encarnación; así se hizo famosa la señora Barán. Creo que es una buena profesional, creo, pero a las pruebas me he remitido y es como si fuera que el Ministerio de Salud estuviera ausente completamente“, concluyó.

