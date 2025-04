Conocé a Alba Acosta, la periodista que lleva el arte en las venas

“La verdad que mucho antes de dedicarme al periodismo ya hacía arte. Desde chica me gustó y hasta seguí la Licenciatura en Artes Visuales en la FADA-UNA. Siempre estoy metida en muchas cosas, también estudié música y canté con agrupaciones como el Coro de Ópera de la Uninorte, y más tarde con el Bach Collegium de Asunción, especializada en música barroca. Pero las artes visuales creo que fueron lo único constante, aunque dentro de eso también me diversifiqué: hice pintura, fotografía, y mi último amor es el arte textil, a través del bordado y la técnica del telar”, comenzó contándonos Alba Acosta, la periodista que en ABC escribe para “el área de Ciencias, Tecnología, y Gastronomía, principalmente, pero también Mascotas, Viajes, Estilo de Vida, Sexualidad, todo eso en el Digital, y aparte colaboro con la Revista y El Escolar”.

Lea más: La conductora Gi Britos y sus amigas presentaron platos paraguayos en el Cancún World Fest

¿Cómo nació ese amor al arte? ¿Dónde estudiaste? ¿Quiénes fueron tus maestros?, fueron preguntas que hicimos a la periodista y artista Alba Acosta, quien recordó entusiasmada: “Mi mamá me cuenta que llenaba cuadernos enteros con dibujos de señoras con vestidos elegantes (risas), por eso ella siempre pensó que sería diseñadora de modas. Como vio ese interés en los trazos y los colores en mí, me llevó a la Escolinha de Arte, después a lo de la arquitecta Tessy Vasconcellos, que cuando eso recién empezaba a dar clases de dibujo y pintura”.

“A los 13 o 14 años estudié con el pintor uruguayo Juan Guerra Gaja, y más tarde con su hija, la hoy muy conocida actriz Alicia Guerra Gaja. Después ya fui a la facultad, donde todavía estudié bajo la dirección de Olga Blinder, y tuve un sinfín de influencias de profesores y compañeros a los que más tarde también tuve la suerte de poder entrevistar, gracias a mi trabajo en el diario”, destacó Alba Acosta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: "Posdata": un espacio de diálogo a través del arte

Quisimos saber qué desea transmitir con sus obras y Alba Acosta aseguró: “Por lo general, mis obras son muy personales. Siempre toco temas que me tocan muy de cerca, lo uso quizás como un catalizador de emociones o como sanación de eventos dolorosos que pasaron en mi vida. Pero también hablo de cosas que me preocupan, como temas ambientales, me fijo mucho en la naturaleza que me rodea. Me gusta que la persona que interactúa con mis obras se vaya con algo, quizás no respuestas, pero tal vez preguntas sobre lo que vio y le emocione de alguna forma”.

Alba Acosta y su obra “De ofrenda el arrecife que cada herida dejó”

Alba Acosta actualmente está exponiendo en la muestra llamada Posdata con otros artistas, en la Fundación Texo. ¿Qué obra tuya podemos ver en esa exposición?, consultamos a nuestra entrevistada, quien nos explicó: “Mi obra se llama ‘De ofrenda el arrecife que cada herida dejó’, y es una manta pintada y luego bordada con pedrería, más un video en el que muestro una performance con la manta”.

“La obra se compone de distintos retazos que fui bordando por separado, como capítulos de mi vida que simbolizan heridas, que luego uní a través de canutillos, lentejuelas y otros abalorios con los que quise de alguna manera ‘adornar’, o embellecer momentos difíciles, para luego convertirlos en una manta y cubrirme con ella. Es una obra que habla de abrazar el dolor, lograr ver el brillo y la belleza, aún cuando queden cicatrices”, destacó Alba Acosta, quien además nos contó que “la exposición estará abierta al público de miércoles a viernes, de 16:00 a 20:00, hasta el mes de junio”.

Y, por supuesto, quisimos saber qué más se viene en la vida artística de Alba Acosta y ella nos adelantó: “En mayo tengo una exposición colectiva en El Cabildo, muy interesante, en la que todos intervenimos papel de empapelar paredes. Para julio también tengo algo que aún no puedo contar, y me gustaría prepararme con tranquilidad a algunos concursos de arte a los que nunca me puedo presentar por falta de tiempo. Es que el bordado es algo muy lento y, por el momento, es lo que quiero seguir explorando”.