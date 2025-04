Justin Bieber: “No chismorrearía ni difundiría mentiras”

“Ese sentimiento de culpa se puede aliviar. ¿Cómo? No yendo a la iglesia ni leyendo la Biblia, sino simplemente aceptando que Dios perdona. El mensaje es perdón. Jesús perdona a quien la culpa no perdona”, se puede leer en uno de los posteos de Justin Bieber en su cuenta oficial de Instagram.

“Me tratan como un imbécil aquí, pero si recuerdo que también tengo defectos y que Dios me perdonó, me ayuda a dejar de sentirme mejor que esas personas malas e hirientes”, siguió escribiendo Justin Bieber tras los chismes que corren por internet sobre su supuesta crisis con su esposa Hailey Bieber y sobre su comportamiento en el festival Coachella que habrían dado a entender que tendría problemas de salud mental.

Justin: “Sería difícil no sentir celos si me viera a mí y a Hailey”

“Siendo realmente honesto, también puedo ser malo e hiriente. Mi instinto me dice: ‘¡Rayos! No chismorrearía ni difundiría mentiras sobre alguien en internet, pero hay otras cosas que hago de las que no estoy orgulloso’. Ese Dios es misericordioso con la gente herida. Y, sinceramente, si yo fuera tú, sería difícil no sentir celos si me viera a mí y a Hailey. Es una locura para nosotros y es comprensible que la gente no lo soporte. No los culpo. Hailey y yo somos los Jones a los que es imposible seguirles el ritmo”, destacó Justin Bieber, quien con Hailey Rhode, son padres de Jack Blues.