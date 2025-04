Raphael anuncia su regreso a los escenarios

Raphael, quien está a punto de cumplir 82 años, anunció emocionado que en breve retornará a los escenarios. El cantante y actor español regresará al ruedo el próximo 15 de junio.

“Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido”, escribió Raphael en su cuenta de Instagram.

Lea más: Raphael ha pasado la noche "tranquilo y consciente" tras ser internado de urgencia

Lea más: Raphael sale del hospital tras diez días ingresado y le aguardan meses de reposo sin gira

Raphael, muy agradecido con todos

“Gracias a mi familia, mi pilar esencial, por su amor incondicional. Al Hospital 12 de Octubre, al Hospital Clínico San Carlos y a toda la sanidad pública, por haberme cuidado con una entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares. A mis amigos, compañeros de profesión y a los medios de comunicación, gracias también por tanto cariño”, siguió expresando Raphael al tiempo de destacar: “Y, por supuesto, gracias a vosotros: mi público. Por cada mensaje, por cada pensamiento y por estar ahí incluso en la distancia. Me habéis hecho sentir muy acompañado y muy querido”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo. ¡Os quiero mucho!”, finaliza el anuncio que lleva la firma de Raphael.