La conmovedora carta de la viuda de Gustavo Köhn a 10 años de su partida

El 29 de abril de 2015 partía a la eternidad Gustavo Adolfo Köhn Brizuela, a los 47 años, tras luchar contra un cáncer de colon. Hoy se cumple una década de su fallecimiento y su viuda, Maura Brítez, lo recordó con mucho amor en una misiva que publicó en su cuenta de Facebook.

“Hola Oso, pasaron 10 años de tu partida... ¿Tomamos un café o preferís una picadita y nos ponemos al día? Acá todo sigue igual, hay días muy tranquilos y otros llevados por tormentas. Sabés, te extraño todo el tiempo, cuando me pasa algo bueno, eres el primero a quien quiero contarle, si es algo complicado y me preocupa, te busco para que arregles mi caos, para vos todo tenía solución”, comenzó escribiendo Maura Brítez.

“Hace tiempo cerraste tus ojos, emprendiste el viaje sin regreso, llevándote la pieza más bonita de mi corazón. Pasaron tantas cosas, que te fui contando en todo este tiempo. Perdóname por haber lavado los platos los domingos, en vez de quedarme abrazada a vos, la vida es tan fugaz; perdóname por retarte cada tanto, por no entender por qué no estás aquí”, continúo expresando la viuda de Gustavo Köhn en sus redes.

Luego, Maura Brítez siguió con su emotiva carta: “Entiendo que confiabas en mí, que siempre creíste que puedo con todo, pero créeme que es muy difícil, tu ausencia no tiene brazos, pero estrangula mi corazón. Voy cumpliendo con las cosas que me pediste, con casi todas, sigo intentando de mil maneras no defraudarte, tengo pendientes que quizás logre o quizás no, pero como bien lo dijiste en tu última entrevista, no va a ser por falta de intentar, pues dejaré todo en la cancha”.

Maura Brítez: “¿Me perdonás por llorar aún?”

En este décimo aniversario de la partida de Gustavo Köhn, su viuda Maura Brítez aseguró que él siempre está presente.

“Y como dijo Benedetti, no te recuerdo ausente, no te busco en el olvido, te busco dentro mío, porque ahí estás siempre presente. Te perdí, pero te encuentro en nuestra historia, en nuestros hijos, en cada gesto, en sus gustos, en el don de gente, personas íntegras y fiel a tu reflejo, en nuestro nieto Gustavito, que trajo mucho de vos, seguro lo embarcaste hacia nosotros en un paquetito de amor, para curar tanto dolor”, destacó Maura Brítez.

“Uff como sigue costando todo, ¿me perdonás por llorar aún? No te gustaba que esté triste. Gracias por haberme amado tanto mi Ángel. Sin ti, pero eternamente contigo... Tu Osa, tu Maura María, Maura Ramona (cuando te enojabas), Amor de mi Vida, Osasco, tu Mauravillosa... nombres que retumban en mi memoria. Desde allá, abrázame siempre por favor, moldéame a tu alma, para poder sentirte cerca de mí, hasta que nos volvamos a encontrar”, finalizó la viuda de Gustavo Adolfo Köhn Brizuela.