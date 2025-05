Nadia Ferreira recibirá hoy el premio “Champion of Freedom”

Nadia Ferreira recibirá un galardón en la gala “Champion of Freedom” de la Florida International University y The Adam Smith Center for Economic Freedom. “Tan honrada”, expresó la paraguaya en sus historias de Instagram al compartir la noticia con sus seguidores.

“Estamos emocionados de anunciar los premiados finales para la cena y celebración del Champion of Freedom el 9 de mayo de 2025”, se puede leer en la cuenta de Instagram del The Adam Smith Center for Economic Freedom.

“Nadia Ferreira, modelo, filántropa y emprendedora. Marián de la Fuente, periodista, presentador de televisión y ejecutivo de medios de comunicación, y Luis Amodio, presidente ejecutivo, OHLA”, destaca la publicación donde se da a conocer que la villarriqueña será una de las premiadas de la noche de gala en Miami.

“Cada uno de ellos encarna el espíritu de libertad, liderazgo e impacto, y no podemos esperar para honrarlos junto a nuestros otros distinguidos premiados”, finaliza el texto publicado en las redes de The Adam Smith Center for Economic Freedom.