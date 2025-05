Letizia Medina nos cuenta cómo celebrará el Día de la Madre

La conductora y actriz Letizia Medina celebrará este Día de la Madre rodeada del amor de sus seres más queridos. “Por suerte, festejo como hija y mamá, soy muy familiera, así que nos juntaremos todos y pasaremos el día entero celebrando. Por suerte, tengo día libre, así que voy a disfrutar al máximo”, nos contó feliz la presentadora de ABC TV.

¿Qué significado tiene para vos ser la mamá de Luana, Paolo y Josefina Leonor?, preguntamos a Leti Medina, quien emocionada respondió: “Ellos son definitivamente mi motivación, me gusta ver cómo celebran mis logros, cómo hoy también son mi soporte, me empujan a sacar lo mejor de mí, y lo mejor que me puede pasar es que estén orgullosos de mí”.

Lea más: Leti Medina celebró el primer año y el bautismo de Josefina

Y sobre cómo divide sus tiempos entre la televisión, la radio, el teatro y su rol de mamá, Letizia Medina aseguró: “Intentando siempre tener tiempo para todo y para todos. Mi día es bastante largo en verdad, pero procuro tener algunas rutinas fijas para poder pasar tiempo juntos”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Letizia Medina celebró sus Bodas de Aluminio

También consultamos a mamá Leti Medina qué anhela su corazón para sus tres hijos: Luana, Paolo y Josefina. “Mi sueño es que sean lo más felices posible, que cumplan sus objetivos”, destacó la conductora de ABC TV, ABC FM y ABC Cardinal.

Y a horas del Día de la Madre, Letizia Medina dejó un conmovedor mensaje para las mamis: “Las mujeres somos muy fuertes, ser multifacéticas es parte de nuestra esencia. Así que, podemos con todo y dentro de ese todo no tenemos que olvidar cumplir también con nosotras mismas, no perder el foco de lo que nos hace realmente felices”.