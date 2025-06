Fio Filártiga y Néstor Camacho cumplieron tres años de casados

Fio Filártiga y Néstor Camacho ayer cumplieron tres años de casados. Y al celebrar esta importante ocasión se mostraron más enamorados que nunca en las redes sociales.

En su tercer aniversario de matrimonio el futbolista Néstor Camacho escribió en sus historias de Instagram: “¡Feliz aniversario esposita! Tu amor me inspira, me fortalece y me hace la persona más afortunada del mundo. Te amo”. El texto fue acompañado de un collage de fotos del día del “sí, quiero”.

Fio Filártiga compartió la publicación de su marido Néstor Camacho y le agregó: “3 años de ser uno con Dios. Te amo con toda el alma”.