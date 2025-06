Alejandro Sanz responde a su fan: “Te deseo encuentres pronto tu camino”

Hace unas horas comenzó un gran revuelo mediático que en la cresta de la ola tiene como protagonista a Alejandro Sanz. Un fan llamada Ivet Playá, que también asegura haber trabajado con el cantante español, utilizó las redes para acusarlo de “traspasar cualquier límite”.

“Mi vínculo con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, pero la realidad es que se convirtió en una horrible pesadilla. No tengo palabras para expresar lo que he sentido”, expresó Ivet Playá entre otras cosas, en un video publicado en su cuenta de Instagram y que rápidamente se volvió viral.

Ahora, Alejandro Sanz utilizó la misma red social de la camarita para destacar en sus historias: “Ivet, Yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”.

“En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad”, escribió Alejandro Sanz para responder las acusaciones de su fan Ivet Playá.