Fan denuncia a Alejandro Sanz de “traspasar cualquier límite”

Una joven que se declara fan de Alejandro Sanz y que también asegura haber trabajado para el cantante español, lo denunció públicamente tras sentirse “engañada y utilizada”. Sí, Ivet Playá, de 26 años, contó su versión de una supuesta historia con el intérprete de Corazón Partío.

“Hola, soy Ivet y estoy aquí porque necesito contar mi historia con Alejandro Sanz, por la niña que fui, pero sobre todo, por la mujer que soy hoy. Todo empezó en 2015, yo era su fan, y él me siguió en redes sociales. Y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, pues me mandaba mensajes privados, me comentaba mis fotos o incluso publicaba cosas mías en sus redes”, expresó Ivet Playá en su cuenta de Instagram.

En otro momento del video, Ivet Playá continuó explicando: “El vínculo fue a más y quedamos por primera vez en privado cuando yo tenía 18 años, él tenía 49 en ese momento. Para mí ha sido muy duro asumir que Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era: yo era una niña, que con 19 años se puso a trabajar de dependienta para recorrerse toda España detrás de él, Me hice 10 conciertos en un mes y medio. Y él lo sabía. Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión, con 22 años dejé mi hogar en Barcelona para mudarme a Madrid sola porque Alejandro Sanz me contrató para trabajar para él”.

“Horrible pesadilla”, según la fan

“Mi vínculo con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, pero la realidad es que se convirtió en una horrible pesadilla. No tengo palabras para expresar lo que he sentido. Me siento engañada, me siento utilizada, me siento humillada, me siento incluso sucia, porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad. Siento que aún intentando justificarle, sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba y considero moral, e incluso humano”, siguió contando Ivet Playá en las redes.

La publicación en redes rápidamente se viralizó y así como la joven Ivet Playá recibió apoyo, también fue blanco de algunos cuestionamientos acerca de sus declaraciones.