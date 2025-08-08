Shakira estuvo rodeada de otras estrellas en Los Ángeles

“¡Los Ángeles! ¡Muchísimas gracias! 90.000 almas en dos días es un sueño hecho realidad", escribió emocionada Shakira en su cuenta de Instagram.

Lea más: Shakira presta su voz a Gazelle en Zootopia: “¡Qué ganas de que llegue el estreno!"

“Gracias, mi gente latina, por estas dos noches históricas en el SoFi Stadium. ¡Inolvidable!“, destacó Shakira, quien además compartió postales con sus colegas que llegaron hasta California para apoyarla en el marco de su gira Las Mujeres Ya No Lloran.

Lea más: Shakira confirma segundo concierto en Paraguay

En las imágenes que Shakira publicó en su feed de Instagram la podemos ver con Chris Martin, líder de Coldplay; William, de Black Eyed Peas; Becky G y Sofía Carson.

En todas las fotografías, la colombiana Shakira se mostró feliz y agradecida de recibir el cariño de sus colegas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy