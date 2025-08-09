La princesa Beatriz de York cumplió 37 y Sarah Ferguson le escribió un emotivo mensaje

Beatriz de York, primogénita de Sarah Ferguson y el príncipe Andrés, y sobrina del rey Carlos III de Inglaterra, completó una nueva vuelta al sol.

La duquesa de York se mostró emocionada al celebrar los 37 años de su hija mayor y utilizó las redes sociales para dedicarle unas emotivas líneas. “Feliz cumpleaños, mi querida Beatriz. No hay nada como tenerte en mis brazos y sentir el increíble vínculo que nos une desde el día en que naciste. Sigues inspirándome cada día con tu fuerza, tu bondad y la hermosa forma en que amas y cuidas a tu familia”, escribió Sarah Ferguson el día del cumpleaños de su primera hija.

Lea más: La princesa Beatriz de York está en la dulce espera de su segundo hijo

“Momentos como este nunca pasarán de moda y los atesoro más de lo que las palabras pueden expresar. Los abrazos, las risas, la tranquila comprensión entre nosotras. Me haces sentir muy orgullosa de ser tu madre y me siento infinitamente agradecida por la mujer en la que te has convertido”, destacó la orgullosa mamá Sarah Ferguson.

Lea más: Sarah Ferguson cumplió 65: “Me siento increíblemente agradecida”

Beatriz de York, nieta de la reina Isabel II, está casada con Edoardo Mapelli Mozzi. La pareja unió su vida en matrimonio en julio de 2020 y fruto de su amor nacieron Sienna Elizabeth (2) y Athena Elizabeth Rose, de seis meses.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy