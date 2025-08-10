Ed Westwick y Amy Jackson cumplen un año de casados y comparten postales inéditas de la boda civil

Ed Westwick y Amy Jackson celebran su primer aniversario de bodas. El actor que da vida a Chuck Bass en Gossip Girl y su esposa compartieron imágenes de la ceremonia civil captadas por el fotógrafo James D. Kelly.
“Hace un año en Londres… Nos tomamos de la mano, nos prometimos lo salvaje y lo tranquilo, la aventura y lo cotidiano… ¡y qué año ha sido!“, escribió la enamorada esposa Amy Jackson en una publicación en Instagram que fue compartida por Ed Westwick.
Recordemos que el famoso actor Ed Westwick y la actriz y modelo Amy Jackson se casaron luego de tres años de noviazgo. La boda civil tuvo lugar en Londres y la posterior fiesta, que duró tres días, fue en la Costa Amalfitana.
La icónica parejita formada por Ed Westwick y Amy Jackson recibió en marzo pasado al fruto de su amor, un niño llamado Oscar Alexander. El varoncito llegó para sumarse a las travesuras de su hermano mayor Andreas, hijo de la actriz británica con George Panayiotou.
