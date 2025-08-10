Gente

Ed Westwick y Amy Jackson cumplen un año de casados y comparten postales inéditas de la boda civil

Ed Westwick, el actor de Gossip Girl, y Amy Jackson cumplen un año de casados. Y recién ahora, los tortolitos compartieron las postales de la boda civil en Londres. ¡Adelante!

10 de agosto de 2025 - 10:00
¡Romántica postal! Ed Westwick y Amy Jackson el día de su boda civil.
¡Romántica postal! Ed Westwick y Amy Jackson el día de su boda civil.

Ed Westwick y Amy Jackson celebran su primer aniversario de bodas. El actor que da vida a Chuck Bass en Gossip Girl y su esposa compartieron imágenes de la ceremonia civil captadas por el fotógrafo James D. Kelly.

Ed Westwick y Amy Jackson se juraron amor eterno en una ceremonia civil en Londres. (Instagram/Ed Westwick)
Ed Westwick y Amy Jackson se juraron amor eterno en una ceremonia civil en Londres.

Hace un año en Londres… Nos tomamos de la mano, nos prometimos lo salvaje y lo tranquilo, la aventura y lo cotidiano… ¡y qué año ha sido!“, escribió la enamorada esposa Amy Jackson en una publicación en Instagram que fue compartida por Ed Westwick.

Amy Jackson y Ed Westwick celebran sus Bodas de Papel. (Instagram/Ed Westwick)
Amy Jackson y Ed Westwick celebran sus Bodas de Papel.

Recordemos que el famoso actor Ed Westwick y la actriz y modelo Amy Jackson se casaron luego de tres años de noviazgo. La boda civil tuvo lugar en Londres y la posterior fiesta, que duró tres días, fue en la Costa Amalfitana.

Una imagen de Amy Jackson y Ed Westwick de hace un año. (Instagram/Ed Westwick)
Una imagen de Amy Jackson y Ed Westwick de hace un año.

La icónica parejita formada por Ed Westwick y Amy Jackson recibió en marzo pasado al fruto de su amor, un niño llamado Oscar Alexander. El varoncito llegó para sumarse a las travesuras de su hermano mayor Andreas, hijo de la actriz británica con George Panayiotou.

