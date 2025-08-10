Video: Flor de la V cocinó sopa paraguaya y recordó su vínculo con Paraguay

Flor de la V, con cerca de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, compartió su receta de sopa paraguaya. El video se inicia desde el proceso de compra de productos, elaboración y finalmente, la degustación.

Con una escarapela tricolor, la actriz mostró el paso a paso de una sopa paraguaya, recordando su niñez en casa de sus abuelos, en Yaguarón.

La búsqueda de harina de maíz y queso la realizó en compañía de Pablo, su pareja. Mostró que 500 gramos de harina empaquetada le costó 1.300 pesos, poco más de G. 7.000.

El queso crema, en reemplazo del queso Paraguay, le costó 24.591 pesos, cerca de G. 140.000.

“Hay tantas versiones de sopa paraguaya, como paraguayos en Argentina”, señaló al aclarar que es una versión suya la receta.

Comentó que es un plato que comía mucho cuando iba a la casa de sus abuelos y resaltó “parte de mi corazoncito está en Paraguay, en Yaguarón”.

Recomendó la sopa paraguaya como un plato para comer a cualquier hora del día.

Utilizó cebolla blanca, manteca, aceite de oliva, dos tipos de queso crema, huevos, leche y harina de maíz.

Mientras esperaba la cocción cantó en guaraní y escuchó pájaro campana.

Finalmente, al son del arpa paraguaya, presentó la sopa paraguaya terminada e invitó a hacer la receta.

En los comentarios se puede ver a muchos paraguayos que la saludaban y argentinos que aseguraban que probarían la receta.