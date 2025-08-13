Jennifer Aniston revela el largo duelo del elenco de “Friends” por Matthew Perry

Jennifer Aniston reveló en una entrevista con Vanity Fair que el elenco de “Friends” atravesó un proceso de duelo por Matthew Perry mucho antes de su muerte en octubre de 2023. Perry, recordado por su papel de Chandler Bing junto a Aniston como Rachel Green en la icónica comedia de NBC, falleció a los 54 años por “efectos agudos” de la ketamina.

Perry había hablado abiertamente sobre sus luchas contra el abuso de sustancias en Hollywood, un problema que enfrentó mientras la popularidad de “Friends” transformaba su vida y la de sus compañeros en un fenómeno mundial.

Un esfuerzo continuo de parte del elenco

Aniston relató a Vanity Fair: “Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos”, refiriéndose a los intentos del grupo por ayudar a Perry en su larga batalla contra la adicción tanto durante la emisión de “Friends” como en los años posteriores.

Para el elenco, el sufrimiento de Perry fue un duelo anticipado. “Casi sentíamos que lo habíamos estado llorando desde hacía mucho, porque pelear contra esa enfermedad fue muy difícil para él”, explicó.

En palabras de Aniston, a pesar del dolor para los amigos y fanáticos, existe cierto consuelo en saber que Perry ya no está sufriendo. “Me alegra que esté fuera de ese dolor”, indicó.

Un vínculo que trascendió la pantalla

Tras la muerte de Perry, Aniston le rindió homenaje compartiendo en redes sociales un emotivo mensaje de texto que él le envió, acompañado de una foto juntos en el set de la serie. En el mensaje, Perry escribió: “Hacerte reír, simplemente me alegraba el día. Me alegraba el día”.

En redes sociales, Aniston también publicó un mensaje en el que confesaba la dificultad de despedirse de su amigo y excompañero: “Había sido una parte de nuestro ADN. Siempre éramos los seis. Esta fue una familia elegida que cambió para siempre el curso de quienes éramos y lo que iba a ser nuestro camino”.

Sobre Perry, Aniston resaltó su pasión por hacer reír a las personas: “Si no escuchaba una risa, sentía que iba a morir. Su vida dependía de eso, y realmente lo logró. Nos hizo reír a todos, y de verdad”.

Últimos días de Matthew Perry

En una conversación posterior con Variety, Aniston reveló que había intercambiado mensajes con Perry el mismo día de su fallecimiento. “Estaba feliz. Estaba saludable. Había dejado de fumar. Se estaba cuidando. Estaba feliz, eso es todo lo que sé... No estaba sufriendo. No estaba luchando. Estaba feliz”, añadió la actriz.

Aniston enfatizó que su compañero estaba en un proceso de recuperación: “Quiero que la gente sepa que realmente estaba sano y tratando de estarlo. Trabajó muy duro. Tuvo que enfrentarse a una situación muy difícil. Lo extraño muchísimo, todos lo extrañamos. Nos hizo reír, y mucho”.