Meghan Markle anuncia el estreno de la segunda temporada de Con amor, Meghan en Netflix.

Netflix confirmó que la segunda temporada de la serie documental Con amor, Meghan, protagonizada por Meghan Markle, llegará a la plataforma el 26 de agosto de 2025. El anuncio se produce poco después de que los duques de Sussex renovaran su contrato con el gigante del streaming.

Un nuevo avance revela que la producción mantendrá la estética y el formato de su primera entrega, con trucos de cocina, recetas, consejos de estilo de vida y conversaciones íntimas con reconocidos invitados.

Invitados de la segunda temporada de <i>Con amor, Meghan</i>

En esta nueva temporada, la participación de celebridades vuelve a ser clave. Entre los invitados destaca el chef español José Andrés, mundialmente conocido por su trabajo culinario y humanitario a través de World Central Kitchen. Originario de Asturias, mantiene una estrecha relación con Meghan y el príncipe Harry, colaborando juntos en acciones solidarias en diversas partes del mundo.

Otros invitados confirmados son la modelo Chrissy Teigen, el diseñador británico Tan France, el maquillador Daniel Martin (ya presente en la primera temporada), la fundadora de Pilates Platinum Heather Dorak y la cofundadora de IT Cosmetics Jamie Kern Lima.

Estreno y expectativas de la nueva temporada

La segunda temporada de Con amor, Meghan promete momentos emotivos y divertidos, además de un enfoque internacional en la gastronomía, con especial presencia de la cocina española. Según Netflix, será “una temporada conmovedora y llena de aventuras prácticas, risas y descubrimiento”, con la participación de chefs, artistas y amigos cercanos de Meghan Markle.

Fecha de estreno: 26 de agosto de 2025