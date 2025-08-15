Jonathan Scott y Zooey Deschanel celebran dos años de compromiso.

El 13 de agosto de 2023, durante un viaje familiar a Escocia, Scott sorprendió a Deschanel con una propuesta de matrimonio. La fecha quedó marcada como un hito para ambos. Dos años después, el presentador de “Chasing the West”, de 47 años, celebró el aniversario de ese día especial con un emotivo homenaje en Instagram. Compartió varias imágenes de la pareja, incluyendo una de la propuesta en la que destaca el anillo de compromiso de Deschanel.

El anillo de compromiso llamó la atención por su diseño poco convencional: en lugar de ser un diamante tradicional, está elaborado con piedras multicolores dispuestas en forma de flor. En octubre de 2023, Deschanel explicó a la revista PEOPLE que no quería “solo un anillo de diamantes”, ya que existen “muchas gemas hermosas”. Afirmó que disfruta de los colores divertidos y en particular del rosa y púrpura, aunque aclara que también aprecia los diamantes.

Junto con las imágenes, Scott escribió en Instagram: “Oh, cómo vuela el tiempo cuando estás enamorado. 13 de agosto de 2023… Puse un anillo en ese dedo. Supongo que deberíamos resolver esto (emoji de boda). Te amo, @zooeydeschanel.”

A pesar de los dos años desde la propuesta, la pareja aún no ha fijado fecha para la boda. Scott comentó recientemente a PEOPLE que han disfrutado viajando en familia y filmando su show, por lo que no han realizado planes concretos. “Cuando llegue el momento, será algo especial e íntimo, queremos reunir a nuestros amigos y familiares y pasarla bien. Queremos que sea algo muy, muy íntimo”, destacó Scott.

