Jeff Bezos despide a su madre con un emotivo mensaje: “Se empeñó en el duro trabajo de amarme”

Jeff Bezos, fundador de Amazon, anunció la muerte de su madre, Jackie Bezos, este jueves a los 78 años. Durante los últimos años, Jackie enfrentó una enfermedad neurodegenerativa. La noticia fue confirmada por la Fundación de la Familia Bezos.

15 de agosto de 2025 - 13:21
Jackie Bezos, la mamá del empresario Jeff Bezos, murió este jueves a los 78 años.

En su cuenta de Instagram, Jeff compartió un sentido mensaje: “Ella falleció hoy, rodeada de muchos de nosotros que la queríamos: sus hijos, nietos y mi padre. Sé que sintió nuestro amor en esos últimos momentos. Todos tuvimos mucha suerte de estar en su vida. La mantendré a salvo en mi corazón para siempre”.

Jackie había sido diagnosticada con demencia de Lewy en 2020, un trastorno cerebral que afecta el pensamiento, el movimiento, la conducta, el sueño y el estado de ánimo. Es la segunda forma de demencia más común, después del Alzheimer.

El empresario reflexionó sobre la vida de su madre y el amor que siempre brindó: “Su edad adulta comenzó temprano, a los 17 años, cuando se convirtió en mi madre. No pudo haber sido fácil, pero ella hizo que todo funcionara. Se abalanzó sobre la tarea de amarme con ferocidad, incorporó a mi padre y luego a mi hermana y hermano a la lista de personas a las que cuidar y amar. Esa lista nunca dejó de crecer. Siempre dio mucho más de lo que pidió”.

Entre los comentarios, destacó el de su esposa, Lauren Sánchez Bezos: “La echaremos mucho de menos. Te quiero”.

La Fundación de la Familia Bezos recordó a Jackie como una “madre devota” que siempre puso a sus hijos en primer lugar. “Ella dedicó su vida a su familia y su corazón a criarlos con compasión, paciencia y sabiduría. Creó un espacio donde todos se sintieran seguros, escuchados y atendidos. Ya sea ofreciendo un plato de comida, un consejo o simplemente un oído atento, tenía una forma notable de hacer que todos se sintieran como en familia”, concluyeron.

