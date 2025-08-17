Mauro Icardi vuelve con gol y dedica emotivo mensaje a La China Suárez y sus hijas

Este viernes, Mauro Icardi volvió a pisar una cancha oficial después de una ausencia de nueve meses debido a una prolongada recuperación tras una operación. El delantero del Galatasaray de Turquía no solo regresó a la competencia, sino que lo hizo de la mejor manera: marcando un gol y recibiendo el cariño de la hinchada, que celebró su vuelta con entusiasmo.

El momento se volvió aún más emotivo cuando el jugador reveló que la cinta de capitán que lució durante el partido llevaba grabados los nombres de sus hijas, Francesca e Isabella, y de su pareja, Eugenia “La China” Suárez. “Tengo una cinta muy especial. Tiene el nombre de mis hijas y de mi pareja, que me acompañó todo este tiempo fuera del campo, desde el día de la operación hasta hoy”, confesó Icardi ante la prensa.

El futbolista destacó el papel fundamental de Suárez durante los meses más difíciles de su recuperación.

Además de La China Suárez, Icardi no olvidó a sus hijas, quienes actualmente residen en Argentina con su madre, Wanda Nara, o su entorno cercano.

El regreso a la competencia marca también un punto de inflexión en la carrera de Icardi. Después de nueve meses sin jugar en una liga exigente como la turca, el delantero demostró que su capacidad goleadora sigue intacta y reafirmó su liderazgo dentro del equipo.