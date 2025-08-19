Madonna celebró sus 67 años asistiendo en familia a una carrera de caballos en Italia

Madonna Louise Ciccone nació el 16 de agosto de 1958 en Michigan, Estados Unidos. Así que, ya llegó a los 67 años de vida. Más radiante que nunca, la Reina del Pop disfrutó de un festejo diferente en compañía de sus hijos Lourdes, León, Rocco y las gemelas Estere y Stella. Y, por supuesto no faltó su novio Akeem Morris.

“Mi sueño desde hace muchos años ha sido ver la carrera de caballos Palio en Siena, que se celebra el día de mi cumpleaños, el 16 de agosto, ¡desde 1482!“, comenzó contando Madonna en su cuenta de Instagram.

“No hay palabras para describir la emoción, el suspenso y la pompa. ¡Un ritual verdaderamente sagrado presenciar a miles de personas en silencio antes del inicio de la carrera! La carrera en sí es indescriptible", destacó Madonna junto al video del cómo celebró su cumpleaños número 67.

“¡Grazie Mille! ¡Los sueños se hacen realidad! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ciao Italia!“, escribió Madonna para despedirse de sus días mágicos y a pura familia en Siena.

