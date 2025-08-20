Lily Collins está en Venecia rodando Emily en París

Lily Collins está feliz de la vida porque a finales de este 2025 llegará a la plataforma de streaming Netflix la quinta temporada de Emily en París. La protagonista de la exitosa serie compartió imágenes desde Venecia, donde se encuentra con sus compañeros actores rodando los nuevos capítulos.

Lea más: La actriz Lily Collins celebró sus 36 años con su mejor regalo en brazos

La quinta temporada mostrará la nueva vida de Emily en Roma, capital italiana donde ya estuvieron grabando, y ahora les toca filmar en la bella Ciudad de los Canales, Venecia.

Lea más: Lily Collins, romántica en su tercer aniversario de bodas

Lili Collins aprovecha su estadía en Venecia para pasear en góndolas por los canales y caminar por el Puente de los Suspiros, pues junto a la producción de Emily en París estarán en la zona hasta finales de este mes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy