Gente

Lily Collins está en Venecia rodando Emily en París

Lily Collins compartió feliz algunas postales desde Venecia, donde se encuentra filmando la quinta temporada de Emily en París, que en breve llegará a Netflix. ¡Adelante!

Por ABC Color
20 de agosto de 2025 - 11:36
Lily Collins posando divina en Venecia.
Lily Collins posando espléndida, como siempre, en Venecia.Instagram/Lily Collins

Lily Collins está feliz de la vida porque a finales de este 2025 llegará a la plataforma de streaming Netflix la quinta temporada de Emily en París. La protagonista de la exitosa serie compartió imágenes desde Venecia, donde se encuentra con sus compañeros actores rodando los nuevos capítulos.

Lea más: La actriz Lily Collins celebró sus 36 años con su mejor regalo en brazos

Lily Collins disfruta su estadía en la Ciudad de los Canales. (Instagram/Lily Collins)
Lily Collins disfruta su estadía en la Ciudad de los Canales. (Instagram/Lily Collins)

La quinta temporada mostrará la nueva vida de Emily en Roma, capital italiana donde ya estuvieron grabando, y ahora les toca filmar en la bella Ciudad de los Canales, Venecia.

Lea más: Lily Collins, romántica en su tercer aniversario de bodas

Lily Collins posa feliz en la Ciudad de los Canales en un momento de descanso de la filmación de Emily en París. (Instagram/Lily Collins)
Lily Collins posa feliz en la Ciudad de los Canales en un momento de descanso de la filmación de Emily en París. (Instagram/Lily Collins)

Lili Collins aprovecha su estadía en Venecia para pasear en góndolas por los canales y caminar por el Puente de los Suspiros, pues junto a la producción de Emily en París estarán en la zona hasta finales de este mes.

¡Divinas! Lily Collins y Ashley Park. (Instagram/Lily Collins)
¡Divinas! Lily Collins y Ashley Park. (Instagram/Lily Collins)

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado