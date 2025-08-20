Luisana Lopilato y Michael Bublé celebran la vida de Cielito

El 19 de agosto de 2022 nació la cuarta hija de Luisana Lopilato y Michael Bublé. Con 3.800 gramos había llegado al mundo la tierna Cielo Yoli Rose, quien ayer ya cumplió 3 añitos de vida.
“Hoy nuestra Cielito cumple 3 años. No puedo explicarte cómo deseo que el tiempo se detenga… ¡nuestra bebé ya tiene 3! Como ella misma dice: ‘Mamá, yo soy big bebé’… ¡Sí, mi big bebé!“, escribió emocionada Luisana Lopilato en su cuenta de Instagram.
“Gracias Dios por regalarnos a Cielo, por su risa, su mirada, su humor… llegaste a nuestras vidas tan rápido, y menos mal, porque esta familia te necesitaba para estar completa. Gracias por tus besos, tus abrazos y tus ‘te amo’. Te amamos con todo nuestro corazón, bebé“, destacó mamá Luisana Lopilato.
Y, por supuesto, papá Michael Bublé no se quedó atrás y expresó conmovido: “¡Feliz tercer cumpleaños, Cielo! Nos sentimos increíblemente agradecidos de que hayas llegado a nuestras vidas y las hayas transformado para siempre. Cada día contigo es un regalo, y damos gracias a Dios por la alegría y la luz que traes a nuestro mundo. Que siempre sepas cuánto te amamos y apreciamos".
Cielito es la más pequeñita de la familia Bublé-Lopilato y tiene tres hermanos mayores: Noah, Elías y Vida.