Luisana Lopilato y Michael Bublé celebran la vida de Cielito

Cielo Yoli Rose, la más pequeñita del hogar de Luisana Lopilato y Michael Bublé, cumplió 3 años y sus orgullosos papis le dedicaron tiernos mensajes en las redes. ¡Pasá y leé!

Por ABC Color
20 de agosto de 2025 - 10:14
Luisana Lopilato y Michael Bublé celebraron la vida de su hija más pequeña.
Luisana Lopilato y Michael Bublé celebraron la vida de Cielito, su hija más pequeña.Instagram/Luisana Lopilato

El 19 de agosto de 2022 nació la cuarta hija de Luisana Lopilato y Michael Bublé. Con 3.800 gramos había llegado al mundo la tierna Cielo Yoli Rose, quien ayer ya cumplió 3 añitos de vida.

“Hoy nuestra Cielito cumple 3 años. No puedo explicarte cómo deseo que el tiempo se detenga… ¡nuestra bebé ya tiene 3! Como ella misma dice: ‘Mamá, yo soy big bebé’… ¡Sí, mi big bebé!“, escribió emocionada Luisana Lopilato en su cuenta de Instagram.

Lea más: Nació Cielo Yoli Rose, la hija de Luisana Lopilato y Michael Bublé

Luisana Lopilato con la cumpleañera Cielito en brazos. (Captura de la historia de Instagram de Luisana Lopilato)
“Gracias Dios por regalarnos a Cielo, por su risa, su mirada, su humor… llegaste a nuestras vidas tan rápido, y menos mal, porque esta familia te necesitaba para estar completa. Gracias por tus besos, tus abrazos y tus ‘te amo’. Te amamos con todo nuestro corazón, bebé“, destacó mamá Luisana Lopilato.

Lea más: El tierno mensaje de Michael Bublé a Luisana Lopilato en su aniversario de boda

Con esta simpática postal, Michael Bublé saludó a Cielo en su cumple número 3. (Captura de la historia de Instagram de Michael Bublé)
Y, por supuesto, papá Michael Bublé no se quedó atrás y expresó conmovido: “¡Feliz tercer cumpleaños, Cielo! Nos sentimos increíblemente agradecidos de que hayas llegado a nuestras vidas y las hayas transformado para siempre. Cada día contigo es un regalo, y damos gracias a Dios por la alegría y la luz que traes a nuestro mundo. Que siempre sepas cuánto te amamos y apreciamos".

Luisana Lopilato con sus princesas Cielo y Vida. (Instagram/Luisana Lopilato)
Cielito es la más pequeñita de la familia Bublé-Lopilato y tiene tres hermanos mayores: Noah, Elías y Vida.

