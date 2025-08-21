Zoe Kravitz y Austin Butler, ¿nuevo romance en Hollywood?

Zoe Kravitz y Austin Butler posaron muy juntitos en la alfombra azul en la proyección de gala de Caught Stealing. La cita donde los actores se mostraron felices, abrazados y con miradas cómplices fue en el Odeon Luxe en Leicester Square, Londres, Gran Bretaña.

Los rumores de romance entre Zoe Kravitz y Austin Butler se acrecientan día tras día, y ahora, con estas imágenes sus fans se preguntan: ¿Se ha formado una nueva pareja en Hollywood?

Ni Zoe Kravitz ni Austin Butler se manifestaron sobre el supuesto idilio que estarían viviendo y tampoco salieron a aclarar que solo se trataría de una linda amistad que surgió en los sets de grabación. Solo el tiempo lo dirá...