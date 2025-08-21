Gente

Zoe Kravitz y Austin Butler, ¿nuevo romance en Hollywood?

Zoe Kravitz y Austin Butler levantan sospechas de romance desde hace algunos meses. Pero ahora, los famosos actores se mostraron muy juntitos y con miradas cómplices en el estreno de Caught Stealing en Londres. ¡Mirálos!

Por ABC Color
21 de agosto de 2025 - 09:17
Zoe Kravitz y Austin Butler posando en la alfombra azul en la proyección de gala de 'Caught Stealing'.
Zoe Kravitz y Austin Butler posando en la alfombra azul en la proyección de gala de 'Caught Stealing'.TOLGA AKMEN

Zoe Kravitz y Austin Butler posaron muy juntitos en la alfombra azul en la proyección de gala de Caught Stealing. La cita donde los actores se mostraron felices, abrazados y con miradas cómplices fue en el Odeon Luxe en Leicester Square, Londres, Gran Bretaña.

Lea más: ¡Se terminó el amor entre Zoe Kravitz y Channing Tatum!

Zoe Kravitz y Austin Butler con sus miradas aumentan los rumores de romance. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)
Zoe Kravitz y Austin Butler con sus miradas aumentan los rumores de romance. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

Los rumores de romance entre Zoe Kravitz y Austin Butler se acrecientan día tras día, y ahora, con estas imágenes sus fans se preguntan: ¿Se ha formado una nueva pareja en Hollywood?

¿Hay amor entre Zoe Kravitz y Austin Butler? El tiempo lo dirá... (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)
¿Hay amor entre Zoe Kravitz y Austin Butler? El tiempo lo dirá... (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

Ni Zoe Kravitz ni Austin Butler se manifestaron sobre el supuesto idilio que estarían viviendo y tampoco salieron a aclarar que solo se trataría de una linda amistad que surgió en los sets de grabación. Solo el tiempo lo dirá...

Enlace copiado