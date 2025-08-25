Dua Lipa cumplió 30 “profundamente agradecida por cada paso del viaje”

Dua Lipa llegó a su tercer década de vida y se mostró feliz y agradecida en su cuenta de Instagram. donde compartió un hermoso mensaje con sus más de 88 millones de seguidores.

“Muchas gracias a todos por los deseos de cumpleaños. Esta última vuelta alrededor del sol ha sido, sin duda, mi año favorito todavía. Los últimos 10 años han sido el viaje más increíble que jamás podría haber soñado... Mis 20 eran pura magia. No sin sus desafíos o momentos incómodos, pero llenos de más amor, alegría y lecciones de lo que nunca imaginé. Estoy profundamente agradecida por cada paso del viaje y todo lo que pasado para llegar hasta aquí”, escribió Dua Lipa.

“Estoy infinitamente agradecida por mi familia, especialmente por mis padres, ustedes son el corazón de todo. Gracias a ustedes mis hermanos y yo siempre hemos sentido que el mundo estaba en nuestras manos, que ningún sueño era demasiado grande, y que absolutamente todo era posible”, destacó la cantante Dua Lipa en la red social de la camarita.

“A veces pienso que las personas que mantengo cerca son mi mayor logro. Mirando alrededor de la mesa este verano a mi pareja, mis amigos más cercanos y mis seres queridos (lo mejor de lo mejor), sé que he hecho algo bien”, aseguró Dua Lipa, quien además afirmó en otro párrafo: “Amo esta vida, amo este viaje, y nunca doy un solo momento de ella por sentado. Por los próximos 30 y más allá... solo seguiré mejorando”.

