Iván Torres y Stephi Ríos, ¿separados?

Iván Torres y Stephi Ríos, quienes componen una de las parejas más mediáticas de nuestro medio, ya no se siguen en Instagram. Y esta situación levantó entre sus fans preocupación y suposiciones de separación del matrimonio.
El futbolista Iván Torres y su esposa Stephanie Ríos siempre comparten postales donde se los ve muy enamorados. Por eso, resulta raro para sus fans saber que ahora ya no se siguen en las redes. ¿Qué habrá pasado? ¿Se separaron? ¿Será alguna estrategia de marketing?, eso se preguntan sus miles de seguidores que están pendientes de si el matrimonio estaría pasando por una crisis o no.
Hasta ahora, ni Iván Torres ni Stephi Ríos se refirieron sobre el tema, ya sea para confirmar o para negar los rumores de separación que corren como reguero de pólvora a solo ocho meses de su boda.
