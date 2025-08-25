Gente

Justin Bieber y su esposa Hailey celebran el primer año de Jack Blues

Justin Bieber y Hailey Baldwin Bieber estuvieron de festejo el fin de semana. ¿El motivo? El primogénito de la mediática parejita, el tierno Jack Blues, cumplió un añito de vida.

Por ABC Color
25 de agosto de 2025 - 10:08
Justin Bieber con su esposa Hailey y su hijo Jack Blues.
Justin Bieber con su esposa Hailey celebran la vida de su hijo Jack Blues.Captura de la historia de Instagram de Justin Bieber

Hace un año, Justin Bieber anunciaba orgulloso y feliz la llegada de su hijo Jack Blues, fruto de su amor con Hailey Baldwin Bieber, con una tierna postal del pie del bebé. Pero el tiempo vuela y el pequeñito ya cumplió su primer año de vida.

Justin Bieber con su pequeño hijo Jack Blues. (Instagram/Justin Bieber)
Justin Bieber con su pequeño hijo Jack Blues. (Instagram/Justin Bieber)

Lea más: ¡Justin Bieber y Hailey Baldwin ya tienen a su hijo en brazos!

“Un añito tuyo, mi niño hermoso. Feliz primer cumpleaños, Jack Blues, eres la alegría personificada”, escribió la feliz mamá Hailey Baldwin Bieber en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes suyas con su niño en brazos.

Hailey Baldwin Bieber con Jack Blues en sus brazos. (Instagram/Hailey Baldwin Bieber)
Hailey Baldwin Bieber con Jack Blues en sus brazos. (Instagram/Hailey Baldwin Bieber)

Lea más: ¡Mirá las postales familiares que compartió Justin Bieber al lanzar su nuevo álbum!

Justin Bieber y Hailey Bieber llevan casi 7 años de matrimonio, se casaron en setiembre de 2018. Y la llegada de Jack Blues, hace un año, trajo mucho más amor y alegría al hogar del famoso músico canadiense y la modelo estadounidense.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado