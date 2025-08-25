Justin Bieber y su esposa Hailey celebran el primer año de Jack Blues

Hace un año, Justin Bieber anunciaba orgulloso y feliz la llegada de su hijo Jack Blues, fruto de su amor con Hailey Baldwin Bieber, con una tierna postal del pie del bebé. Pero el tiempo vuela y el pequeñito ya cumplió su primer año de vida.

“Un añito tuyo, mi niño hermoso. Feliz primer cumpleaños, Jack Blues, eres la alegría personificada”, escribió la feliz mamá Hailey Baldwin Bieber en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes suyas con su niño en brazos.

Justin Bieber y Hailey Bieber llevan casi 7 años de matrimonio, se casaron en setiembre de 2018. Y la llegada de Jack Blues, hace un año, trajo mucho más amor y alegría al hogar del famoso músico canadiense y la modelo estadounidense.

