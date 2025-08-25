Gente

¡Nicki Nicole y Lamine Yamal confirman su noviazgo!

La cantante argentina Nicki Nicole hoy cumple 25 años y la ocasión fue más que propicia para que oficializara su noviazgo con el futbolista Lamine Yamal (18). Pasá que te contamos más...

Por ABC Color
25 de agosto de 2025 - 15:43
Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su relación con esta postal el día del cumpleaños de la cantante argentina.
Nicki Nicole y Lamine Yamal ya no esconden su romance y hoy 25 de agosto, en el cumpleaños número 25 de la cantante argentina, oficializaron su noviazgo con una fotografía publicada por el jugador del Barcelona en su cuenta de Instagram, que también fue compartida por la artista del vecino país.

Nicki Nicole hoy cumple 25 años. (Bridget BENNETT / AFP)
La imagen publicada en las historias de Instagram del futbolista Lamine Yamal se volvió viral y tras los rumores que corrían acerca de su noviazgo con la argentina Nicki Nicole, la confirmación se vino con ese posteo.

Nicki Nicole compartió la publicación de Lamine Yamal y le agregó cinco corazones en llamas. (Captura de la historia de Instagram de Nicki Nicole)
La estrella del Barcelona publicó una postal donde se lo ve abrazando a Nicki Nicole junto a una torta de cumpleaños, globos, flores y pétalos de rosas rojas, y utilizó emojis de una tortita y dos corazones. Mientras la cumpleañera compartió la publicación de Lamine Yamal y respondió contundente, agregando cinco corazones en llamas. ¡Se ha formado una nueva pareja!

