¡Nicki Nicole y Lamine Yamal confirman su noviazgo!

Nicki Nicole y Lamine Yamal ya no esconden su romance y hoy 25 de agosto, en el cumpleaños número 25 de la cantante argentina, oficializaron su noviazgo con una fotografía publicada por el jugador del Barcelona en su cuenta de Instagram, que también fue compartida por la artista del vecino país.

La imagen publicada en las historias de Instagram del futbolista Lamine Yamal se volvió viral y tras los rumores que corrían acerca de su noviazgo con la argentina Nicki Nicole, la confirmación se vino con ese posteo.

La estrella del Barcelona publicó una postal donde se lo ve abrazando a Nicki Nicole junto a una torta de cumpleaños, globos, flores y pétalos de rosas rojas, y utilizó emojis de una tortita y dos corazones. Mientras la cumpleañera compartió la publicación de Lamine Yamal y respondió contundente, agregando cinco corazones en llamas. ¡Se ha formado una nueva pareja!

