Pierce Brosnan posó con su hijo y su nieta en una red carpet londinense

El actor irlandés Pierce Brosnan (72) fue visto feliz y emocionado al posar con dos de sus retoños en la presentación de su último trabajo llamado The Thursday Murder Club.

El icónico galán de Hollywood llegó al estreno muy bien acompañado de su hijo, el actor Dylan Brosnan (28), y su nieta Isabella Smith (26) al Leicester Square Gardens, en el centro de Londres.

Pierce Brosnan posó orgulloso con su hijo Dylan, quien ya sigue sus pasos en la actuación, y su bella nieta Isabella, quien heredó la elegancia de su abuelo, por lo que vemos en las postales.

