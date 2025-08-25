Gente

Pierce Brosnan posó con su hijo y su nieta en una red carpet londinense

El famoso actor Pierce Brosnan llegó muy bien acompañado al estreno de su nueva película The Thursday Murder Club en Londres. El galán de cine pasó por la red carpet con su hijo Dylan Brosnan y su nieta Isabella Smith.

Por ABC Color
25 de agosto de 2025 - 09:39
Pierce Brosnan muy bien acompañado de su hijo Dylan Brosnan y su nieta Isabella Smith en la red carpet de The Thursday Murder Club. (HENRY NICHOLLS / AFP)
Pierce Brosnan muy bien acompañado de su hijo Dylan Brosnan y su nieta Isabella Smith en la red carpet de The Thursday Murder Club. (HENRY NICHOLLS / AFP)

El actor irlandés Pierce Brosnan (72) fue visto feliz y emocionado al posar con dos de sus retoños en la presentación de su último trabajo llamado The Thursday Murder Club.

Un verdadero gentleman. Pierce Brosnan en la alfombra roja de la premier de The Thursday Murder Club en Leicester Square Gardens. (HENRY NICHOLLS / AFP)
El icónico galán de Hollywood llegó al estreno muy bien acompañado de su hijo, el actor Dylan Brosnan (28), y su nieta Isabella Smith (26) al Leicester Square Gardens, en el centro de Londres.

¡Feliz! Pierce Brosnan junto a su hijo Dylan Brosnan y su nieta Isabella Smith, en Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)
¡Feliz! Pierce Brosnan junto a su hijo Dylan Brosnan y su nieta Isabella Smith, en Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)

Pierce Brosnan posó orgulloso con su hijo Dylan, quien ya sigue sus pasos en la actuación, y su bella nieta Isabella, quien heredó la elegancia de su abuelo, por lo que vemos en las postales.

