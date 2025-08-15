Taylor Swift se abre en el podcast de su pareja, Travis Kelce.

En una aparición que capturó la atención de millones, Taylor Swift fue la invitada sorpresa en el aclamado podcast New Heights, conducido por su pareja, la estrella de la NFL Travis Kelce, y su hermano Jason Kelce. La presencia de la superestrella en el popular programa ofreció una visión única y sincera de temas que van desde su carrera musical hasta su vida personal, demostrando la química y el humor que comparte con los hermanos.

Durante la conversación, Swift profundizó en la compleja y significativa decisión de regrabar sus primeros seis álbumes. Explicó que el proyecto, conocido como “Taylor’s Version”, nació de un profundo deseo de ser la única dueña de su música.

La artista compartió detalles conmovedores sobre cómo su propia madre y hermano se reunieron con los inversores para negociar en su nombre, subrayando el apoyo familiar que ha sido fundamental en su batalla por los derechos de autor.

En otro momento clave del episodio, la artista aprovechó para hacer un anuncio que sus fans esperaban con ansias. Swift confirmó que su próximo trabajo de estudio, titulado “The Life of a Showgirl”, se lanzará el 3 de octubre.

El anuncio, que posteriormente también se publicó en su página web oficial, generó una ola de expectativa global y desató especulaciones sobre el sonido y la temática que explorará en esta nueva etapa de su carrera.

El episodio también tocó temas más personales y ligeros, como la masiva atención que generó su asistencia a los juegos de los Kansas City Chiefs. La cantante bromeó sobre el proceso que llevó a su relación, mientras que Jason Kelce reveló una anécdota sobre su sorpresa al verla en el estadio.

La charla culminó con una nota humorística, donde Swift le preguntó a Travis sobre la experiencia de depilarse con cera, un momento que generó risas y evidenció el ambiente relajado y de confianza que se vive en el podcast.