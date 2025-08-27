¡Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo!

La familia de Enrique Iglesias (50) y Anna Kournikova (44) muy pronto se agrandará. Así lo confirmó la revista Hola en su edición de hoy miércoles 27 de agosto.

El cantante español Enrique Iglesia y la extenista y modelo rusa Anna Kournikova ya son padres de los mellizos Lucy y Nicholas, de 7 años, y Mary, de 5, quienes pronto tendrán un nuevo compañerito de travesuras.

El nuevo integrante de la familia Iglesias-Kournikova llegaría a finales de este año, según la revista Hola.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova llevan 24 años juntos, pues se conocieron en 2001 durante el rodaje del videoclip de la canción Escape, que tuvo como protagonista a la entonces tenista de 20 años, y nunca más se separaron.

