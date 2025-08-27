Gente

¡Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo!

El cantante español Enrique Iglesia y la extenista rusa Anna Kournikova están en la dulce espera de su cuarto hijo. Así lo anunció la revista Hola en su portada de hoy.

Por ABC Color
27 de agosto de 2025 - 14:48
Enrique Iglesias y Anna Kournikova con sus hijos Lucy, Nicholas y Mary, en el jardín de su casa de Miami. Pronto llegará un nuevo integrante a la familia.
Enrique Iglesias y Anna Kournikova con sus hijos Lucy, Nicholas y Mary, en el jardín de su casa de Miami. Pronto llegará un nuevo integrante a la familia. Instagram/Anna Kournikova

La familia de Enrique Iglesias (50) y Anna Kournikova (44) muy pronto se agrandará. Así lo confirmó la revista Hola en su edición de hoy miércoles 27 de agosto.

Papá feliz. Enrique Iglesias con sus mellizos Lucy y Nicholas. (Instagram/Enrique Iglesias)
El cantante español Enrique Iglesia y la extenista y modelo rusa Anna Kournikova ya son padres de los mellizos Lucy y Nicholas, de 7 años, y Mary, de 5, quienes pronto tendrán un nuevo compañerito de travesuras.

El nuevo integrante de la familia Iglesias-Kournikova llegaría a finales de este año, según la revista Hola.

El cantante Enrique Iglesias con la más pequeñita de la casa, Mary, quien pronto será hermanita mayor. (Instagram/Enrique Iglesias)
El cantante Enrique Iglesias con la más pequeñita de la casa, Mary, quien pronto será hermanita mayor. (Instagram/Enrique Iglesias)

Enrique Iglesias y Anna Kournikova llevan 24 años juntos, pues se conocieron en 2001 durante el rodaje del videoclip de la canción Escape, que tuvo como protagonista a la entonces tenista de 20 años, y nunca más se separaron.

