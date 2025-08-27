Gente

Thalía cumplió 54 y Tommy Mottola llenó de halagos a su “alma gemela eterna”

La icónica cantante mexicana Thalía llegó a los 54 años y su esposo, el productor musical Tommy Mottola, dedicó un emotivo mensaje a su “reina”. Pasá y leé.

Por ABC Color
27 de agosto de 2025 - 10:29
Thalía y Tommy Mottola cumplieron 24 años de casados.
Thalía cumplió 54 años y Tommy Mottola la llenó de elogios y regalos. Instagram/Tommy Mottola

Ariadna Thalía Sodi Miranda llegó al mundo el 26 de agosto de 1971 en Ciudad de México. Así que, ayer ya completó 54 vueltas al sol. Y fue su enamorado marido Tommy Mottola quien la llenó de halagos en las redes sociales.

Thalía y Tommy Mottola unieron sus vidas en matrimonio hace 23 años.
¡Linda parejita! Thalía y Tommy Mottola.

Lea más: Thalía celebró feliz los 30 años de María la del barrio

“Feliz cumpleaños a mi reina… Mi luz brillante de cada día... el amor más verdadero por siempre y para siempre...“, escribió Tommy Mottola en su cuenta de Instagram al tiempo de destacar en su mensaje dirigido a Thalía: ”¡Has cambiado mi vida para siempre! Eres mi todo... mi ángel y alma gemela eterna. Te amo mi amor. Feliz cumpleaños“.

Lea más: Thalía dio una conferencia en Harvard: “Me llena de orgullo y felicidad”

¡Siempre diosa! Para la actriz y cantante Thalía al parecer no pasan los años. (Unique Nicole/Getty Images/AFP)
¡Siempre diosa! Para la actriz y cantante Thalía al parecer no pasan los años. (Unique Nicole/Getty Images/AFP)

La cumpleañera Thalía festejó su día de una manera más que especial lanzando versiones remasterizadas de sus discos En Éxtasis, Arrasando y El Sexto Sentido.

“¡Un año más de vida, un nuevo despertar! Qué alegría celebrar este cumpleaños con este regalo, las versiones remasterizadas de estos discos que marcaron una era inolvidable en mi vida! Cada canción me abrió puertas para conectar con tantas personas maravillosas. Celebrar estos discos, décadas después de su lanzamiento es un privilegio enorme y, sobre todo, una inspiración infinita para seguir creando con amor, pasión y respeto hacia ustedes mis amados Thalifans. Los sigo diciendo, soy muy afortunada. ¡Gracias!“, expresó Thalía al cumplir 54 años de vida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado