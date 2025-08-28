Prince, el hijo de Michael Jackson, anunció su compromiso con Molly Schirmang

Michael Joseph Jackson Jr., más conocido como Prince, anunció feliz en su cuenta de Instagram que se comprometió con su novia Molly Schirmang. Así que, pronto sonarán campanas de boda.

Lea más: “Thriller” de Michael Jackson será reeditado con 10 canciones extras

“Ya pasaron 8 años. Molly y yo hemos pasado mucho tiempo juntos y hemos creado recuerdos increíbles. Hemos viajado por todo el mundo, nos hemos graduado y hemos crecido muchísimo juntos”, comenzó escribiendo el hijo de Michael Jackson al revelar que se comprometió con su amor eterno.

Lea más: Paris Jackson rompió su compromiso con Justin Long

“Estoy emocionado por este nuevo capítulo en nuestras vidas, mientras seguimos creciendo y creando grandes recuerdos. Te quiero, cariño”, destacó Prince Jackson junto a un carrusel de postales con su prometida Molly Schirmang.

Un detalle muy importante y emotivo que acompañó la publicación de Prince Jackson en Instagram fue la canción I Just Can’t Stop Loving You, tema interpretado por el legendario Michael Jackson.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Unite al canal de ABC en WhatsApp