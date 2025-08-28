Gente

Prince, el hijo de Michael Jackson, anunció su compromiso con Molly Schirmang

Tras ocho años de noviazgo Prince Jackson, hijo mayor del legendario Michael Jackson, pidió matrimonio a Molly Schirmang. “Estoy emocionado por este nuevo capítulo en nuestras vidas”, expresó el joven de 28 años.

28 de agosto de 2025 - 13:46
Prince Jackson anunció su compromiso con su novia Molly.Instagram/Prince Jackson

Michael Joseph Jackson Jr., más conocido como Prince, anunció feliz en su cuenta de Instagram que se comprometió con su novia Molly Schirmang. Así que, pronto sonarán campanas de boda.

“Ya pasaron 8 años. Molly y yo hemos pasado mucho tiempo juntos y hemos creado recuerdos increíbles. Hemos viajado por todo el mundo, nos hemos graduado y hemos crecido muchísimo juntos”, comenzó escribiendo el hijo de Michael Jackson al revelar que se comprometió con su amor eterno.

Prince Jackson y Molly Schirmang viven un lindo romance desde hace 8 años. (Instagram/Prince Jackson)

“Estoy emocionado por este nuevo capítulo en nuestras vidas, mientras seguimos creciendo y creando grandes recuerdos. Te quiero, cariño”, destacó Prince Jackson junto a un carrusel de postales con su prometida Molly Schirmang.

Un detalle muy importante y emotivo que acompañó la publicación de Prince Jackson en Instagram fue la canción I Just Can’t Stop Loving You, tema interpretado por el legendario Michael Jackson.

