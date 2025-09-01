Máxima de Holanda y su familia no se perdieron el GP de Países Bajos de la Fórmula 1

La reina holandesa Máxima marcó presencia en el circuito de Zandvoort, donde se desarrolló ayer domingo la carrera del Gran Premio de Fórmula Uno de los Países Bajos.
Máxima de Holanda llegó a Zandvoort muy bien acompañada de toda su familia. El rey Guillermo Alejandro y las princesas Amalia, Ariane y Alexia también fueron a observar la carrera del GP de F1 de los Países Bajos.
Los soberanos holandeses y sus hijas fueron a apoyar al piloto Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo. Es más, el rey Guillermo Alejandro antes del inicio de la carrera dio un fuerte abrazo al piloto neerlandés para desearle mucha suerte.
Y aunque la familia real de Holanda no pudo celebrar el triunfo de Max Verstappen igual festejó su segundo puesto, pues la victoria fue para el australiano Oscar Piastri.
