Máxima de Holanda y su familia no se perdieron el GP de Países Bajos de la Fórmula 1

Máxima y toda la familia real de Holanda estuvieron presentes en el Gran Premio de Fórmula 1 de los Países Bajos. La reina llegó con el rey Guillermo Alejandro y sus hijas Amalia, Ariane y Alexia. ¡Mirá las fotos!

Por ABC Color
01 de septiembre de 2025 - 08:00
La reina holandesa Máxima y la princesa Amalia llegando al Gran Premio de Fórmula Uno de los Países Bajos. (EFE/EPA/SEM VAN DER WAL)
La reina holandesa Máxima marcó presencia en el circuito de Zandvoort, donde se desarrolló ayer domingo la carrera del Gran Premio de Fórmula Uno de los Países Bajos.

La princesa Amalia, el rey holandés Guillermo Alejandro, la princesa Alexia y la reina Máxima antes de la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort. (EFE/EPA/SANDER KONING)
Máxima de Holanda llegó a Zandvoort muy bien acompañada de toda su familia. El rey Guillermo Alejandro y las princesas Amalia, Ariane y Alexia también fueron a observar la carrera del GP de F1 de los Países Bajos.

La reina Máxima de Holanda y la princesa Ariane posando felices en el Gran Premio de Fórmula Uno de los Países Bajos. (EFE/EPA/SANDER KONING)
Los soberanos holandeses y sus hijas fueron a apoyar al piloto Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo. Es más, el rey Guillermo Alejandro antes del inicio de la carrera dio un fuerte abrazo al piloto neerlandés para desearle mucha suerte.

La reina Máxima y la princesa Amalia observando la carrera del Gran Premio de Fórmula Uno de Holanda en el circuito de Zandvoort en Zandvoort, Países Bajos. (EFE/EPA/SEM VAN DER WAL)
Y aunque la familia real de Holanda no pudo celebrar el triunfo de Max Verstappen igual festejó su segundo puesto, pues la victoria fue para el australiano Oscar Piastri.

