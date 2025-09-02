Leé el conmovedor mensaje de Melissa Cardona a Julio Enciso tras su incorporación al Racing de Estrasburgo

Julio Enciso ya fue presentado como nuevo jugador del Racing de Estrasburgo, club de la Ligue 1 de Francia. El paraguayo firmó contrato hasta el 2029 y lo hizo muy bien acompañado de su esposa, la colombiana Melissa Cardona, quien tras la incorporación de su marido al cuadro francés escribió un conmovedor mensaje en sus redes.

Lea más: Julio Enciso y Melissa Cardona celebraron su primer mes de casados ante Dios

“Un nuevo capítulo empieza y sé, mi amor, que como siempre vas a dar lo mejor de vos. Lo que más admiro de ti es tu disciplina, tu entrega y la manera en que enfrentás cada reto con fe y humildad”, expresó Melissa Cardona en su cuenta de Instagram.

Lea más: Julio Enciso y Melissa Cardona disfrutan su luna de miel en Colombia

“Este camino no siempre es fácil, pero estoy segura de que tu esfuerzo y tu corazón te van a llevar muy lejos. Orgullosa de caminar a tu lado en cada paso, celebrando lo que lográs y apoyándote en lo que viene“, destacó la colombiana Melissa Cardona.

Y, por supuesto, fue Julio Enciso el primero en reaccionar a la publicación de Melissa Cardona. “Mi esposa, mi vida, muchas gracias por tu apoyo incondicional. Este nuevo camino lo caminamos juntos, te amo mi vida hermosa”, respondió el futbolista compatriota y además compartió la publicación de su esposa en su cuenta de la red social de la camarita.

