Leé el conmovedor mensaje de Melissa Cardona a Julio Enciso tras su incorporación al Racing de Estrasburgo

Julio Enciso ya fue presentado como nuevo jugador del Racing de Estrasburgo, club de la Ligue 1 de Francia. El paraguayo firmó contrato hasta el 2029 y lo hizo muy bien acompañado de su esposa, la colombiana Melissa Cardona, quien tras la incorporación de su marido al cuadro francés escribió un conmovedor mensaje en sus redes.
“Un nuevo capítulo empieza y sé, mi amor, que como siempre vas a dar lo mejor de vos. Lo que más admiro de ti es tu disciplina, tu entrega y la manera en que enfrentás cada reto con fe y humildad”, expresó Melissa Cardona en su cuenta de Instagram.
“Este camino no siempre es fácil, pero estoy segura de que tu esfuerzo y tu corazón te van a llevar muy lejos. Orgullosa de caminar a tu lado en cada paso, celebrando lo que lográs y apoyándote en lo que viene“, destacó la colombiana Melissa Cardona.
Y, por supuesto, fue Julio Enciso el primero en reaccionar a la publicación de Melissa Cardona. “Mi esposa, mi vida, muchas gracias por tu apoyo incondicional. Este nuevo camino lo caminamos juntos, te amo mi vida hermosa”, respondió el futbolista compatriota y además compartió la publicación de su esposa en su cuenta de la red social de la camarita.
