Rosalía estuvo muy bien acompañada en el US Open. ¿De quién se trata?

La cantante española Rosalía llegó al Centro Nacional de Tenis Billie Jean King muy bien acompañada de un joven para ver un partido del US Open. ¿Quién es el misterioso caballero?

Por ABC Color
03 de septiembre de 2025 - 11:25
Rosalía estuvo con un apuesto joven en las gradas del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King. (Elsa/Getty Images/AFP)
Rosalía Vila Tobella, o simplemente Rosalía, estuvo presente en el décimo día del Abierto de Estados Unidos 2025 para apoyar al tenista español Carlos Alcaraz. Pero lo llamativo fue que no llegó solita y sola, lo hizo con un apuesto joven, que como ella llevaba lentes oscuros.

Rosalía fue al US Open a apoyar a su compatriota Carlos Alcaraz. (Clive Brunskill/Getty Images/AFP)
La cantante española Rosalía arribó muy bien acompañada al Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA, ubicado en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York. Y, por supuesto, fue blanco de los flashes de los paparazzi presentes para cubrir el US Open.

La cantante española Rosalía asistió muy bien acompañada al partido de cuartos de final masculino del torneo de tenis US Open entre el español Carlos Alcaraz y el checo Jiri Lehecka. (Kena Betancur / AFP)
Rosalía despertó rumores de romance con el misterioso caballero y muchos se preguntaron si se trataría de su nuevo amor. Pero, luego se supo que el joven era uno de sus mejores amigos, llamado Albert Cussell.

