Rosalía estuvo muy bien acompañada en el US Open. ¿De quién se trata?

Rosalía Vila Tobella, o simplemente Rosalía, estuvo presente en el décimo día del Abierto de Estados Unidos 2025 para apoyar al tenista español Carlos Alcaraz. Pero lo llamativo fue que no llegó solita y sola, lo hizo con un apuesto joven, que como ella llevaba lentes oscuros.

Lea más: Rosalía, una voluntaria más que suma su ayuda a los afectados por DANA

La cantante española Rosalía arribó muy bien acompañada al Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA, ubicado en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York. Y, por supuesto, fue blanco de los flashes de los paparazzi presentes para cubrir el US Open.

Lea más: De Rosalía a Natalie Portman, mirá a las diosas invitadas al desfile de Dior en París

Rosalía despertó rumores de romance con el misterioso caballero y muchos se preguntaron si se trataría de su nuevo amor. Pero, luego se supo que el joven era uno de sus mejores amigos, llamado Albert Cussell.