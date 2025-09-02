Alcaraz vuelve a semifinales en Nueva York tras despachar a Lehecka

Alcaraz, número 2 del mundo, venció a Lehecka (número 21) por 6-4, 6-2 y 6-4 en una hora y 56 minutos.
Es la primera vez en dos años que Alcaraz llega a las semifinales de un ‘grande’ de pista rápida, desde Nueva York en 2023.
Además, con la victoria de este martes supera por primera vez en su carrera la barrera de los 10.000 puntos en el ranking ATP, situándose de manera virtual en 10.340.
En semifinales, Alcaraz se medirá al ganador del duelo entre el estadounidense Taylor Fritz (4 del mundo) y el serbio Novak Djokovic, que persigue agrandar su leyenda con su título 25 de ‘Grand Slam’. Alcaraz se había enfrentado dos veces este año a Lehecka con un balance de una victoria -en la final de Queen’s- y una derrota en Doha. En la víspera del partido, Alcaraz dijo que necesitaba
“repasar qué fue bien y qué fue mal en esos partidos para llegar preparado”.