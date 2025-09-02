Polideportivo

Alcaraz vuelve a semifinales en Nueva York tras despachar a Lehecka

Carlos Alcaraz regresó este martes a las semifinales del Abierto de Estados Unidos, dos años después, tras imponerse con autoridad al checo Jiri Lehecka en lo que fue su primera gran prueba de fuego en Nueva York.

Por ABC Color
02 de septiembre de 2025 - 17:27
El español Carlos Alcaraz (22 años), a semifinales del US Open.
El español Carlos Alcaraz (22 años), a semifinales del US Open.JOHN G. MABANGLO

Alcaraz, número 2 del mundo, venció a Lehecka (número 21) por 6-4, 6-2 y 6-4 en una hora y 56 minutos.

Lea más: Maratón: Derlys Ayala se consagra campeón sudamericano

Es la primera vez en dos años que Alcaraz llega a las semifinales de un ‘grande’ de pista rápida, desde Nueva York en 2023.

Además, con la victoria de este martes supera por primera vez en su carrera la barrera de los 10.000 puntos en el ranking ATP, situándose de manera virtual en 10.340.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En semifinales, Alcaraz se medirá al ganador del duelo entre el estadounidense Taylor Fritz (4 del mundo) y el serbio Novak Djokovic, que persigue agrandar su leyenda con su título 25 de ‘Grand Slam’. Alcaraz se había enfrentado dos veces este año a Lehecka con un balance de una victoria -en la final de Queen’s- y una derrota en Doha. En la víspera del partido, Alcaraz dijo que necesitaba

“repasar qué fue bien y qué fue mal en esos partidos para llegar preparado”.

Enlace copiado