De Julia Robert a DiCaprio, los famosos que vistieron Armani

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani falleció hoy a los 91 años “rodeado de sus seres queridos”, según anunció su casa de moda. El ícono de las pasarelas siempre vistió a famosos de diferentes ámbitos, que llevaron sus sofisticados diseños con orgullo y elegancia.

¡Pasá y mirá quiénes son las celebridades que siempre optaron por un Armani para lucir de 10 en toda ocasión!

