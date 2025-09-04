Gente

De Julia Robert a DiCaprio, los famosos que vistieron Armani

Murió Giorgio Armani pero su legado quedará en sus más elegantes diseños que lucieron celebridades como Julia Robert, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett y Tom Cruise.

Por ABC Color
04 de septiembre de 2025 - 15:52
Giorgio Armani junto a la actriz estadounidense Julia Roberts y la actriz inglesa Cate Blanchett. (ISABEL INFANTES / AFP)
El diseñador de moda italiano Giorgio Armani falleció hoy a los 91 años “rodeado de sus seres queridos”, según anunció su casa de moda. El ícono de las pasarelas siempre vistió a famosos de diferentes ámbitos, que llevaron sus sofisticados diseños con orgullo y elegancia.

¡Pasá y mirá quiénes son las celebridades que siempre optaron por un Armani para lucir de 10 en toda ocasión!

Para asistir al Campeonato de Tenis de Wimbledon en Londres, Leonardo DiCaprio eligió un conjunto de Giorgio Armani. (Instagram/Giorgio Armani)
Tom Cruise luciendo un traje de Giorgio Armani "Hecho a la medida" en el estreno en Nueva York de "Misión: Impossible – The Final Reckoning" en el Lincoln Center. (Instagram/Giorgio Armani)
¡Regia! La actriz Cate Blanchett con un look de Giorgio Armani. (Instagram/Giorgio Armani)
Russell Crowe con un elegante traje que llevaba la firma de Giorgio Armani. (Instagram/Giorgio Armani)
Lily Collins enfundada en un vestido negro de Giorgio Armani Privé en la alfombra roja de los Premios Breakthrough 2025. (Instagram/Giorgio Armani)
En la edición número 82 del Festival Internacional de Cine de Venecia, la actriz Fernanda Torres optó por un look Giorgio Armani Privé. (Instagram/Giorgio Armani)
La actriz y presentadora Emanuela Fanelli con un vestido de Giorgio Armani Privé en la red carpet del Festival de Cine de Venecia 2025. (Instagram/Giorgio Armani)
El director de cine Paolo Sorrentino luciendo un esmoquin de Giorgio Armani. (Instagram/Giorgio Armani)
